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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самарской области начался отопительный сезон

26 сентября 2019 18:02
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В Самаре работы по подключению тепла отслеживает специально созданный штаб под руководством Первого заместителя главы городского округа Самара Владимира Василенко.
26 сентября в пресс-центре издательского дома «Комсомольская правда» состоялся круглый стол, посвященный запуску отопительного сезона в Самарской области. Участие в мероприятии приняли представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, Самарского регионального центра «ЖКХ – Контроль», Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ плюс» и Государственной жилищной инспекции Самарской области.

Вопрос подготовки жилищно‑коммунального хозяйства к отопительному сезону вчера обсуждался на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ. Как сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, по состоянию на 25 сентября отопительный сезон начался в 47 регионах, в том числе в Приволжском федеральном округе.

В Самарской области отопительный сезон официально стартовал 26 сентября.

На предварительном этапе особое внимание было уделено вопросам готовности объектов коммунальной инфраструктуры, учреждений здравоохранения, образования и культуры Самарской области к подаче тепла.

Из средств областного бюджета выделены субсидии в размере 78 млн рублей на реконструкцию и техническое перевооружение 7 котельных в 5 муниципальных районах.

Что касается капитального ремонта и технического перевооружения теплотрасс, то в текущем году в межотопительный период было отремонтировано 29,08 км тепловых сетей в 2-трубном исчислении. На сегодня все работы по перекладке тепловых сетей завершены.

Информируя о проделанных мероприятиях к началу отопительного сезона, и.о. руководителя управления оперативного мониторинга министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Евгений Шатохин сообщил, что на текущий момент готовность жилищного фонда, котельных, водопроводных и теплосетей, а также учреждений соцсферы составляет 100%, отопительный сезон начат в 36 муниципальных образованиях, кроме муниципального района Сызранский по решению главы. Всего по региону тепло подано в процентном соотношении в детские сады — 69%, в школы – 63%, в средние и высшие учреждение – 26%, в лечебные учреждения – 65%, в учреждения культуры – 41 % и в жилые дома – 20%.

По информации специалистов ГЖИ Самарской области, всего в регионе насчитывается 21 532 многоквартирных дома. Из них в Самаре 10 261, в Тольятти 2287, в Сызрани 1 511, в Новокуйбышевске 738. По состоянию на 25 сентября готовность домов в целом по региону составляет 99,9% (в Самаре, Сызрани и Новокуйбышевске — 100%, в Тольятти — 99,40%).

Паспорта готовности многоквартирных домов готовы в целом по региону на 97, 98%. Ниже показатели паспортов готовности в Борском муниципальном районе (83,15%), г.о. Октябрьск (82, 14%) и г.о Жигулёвск (86, 59%).

Заместитель директора Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ плюс» Евгений Голудин отметил, что в целях предотвращения проблем, которые могут возникнуть в самих многоквартирных жилых домах, они предлагают внедрить установку системы дистанционной передачи данных на всех потребительских теплоузлах. Такая система поможет в режиме онлайн контролировать состояние температурного режима в теплоносителях и при перебоях в ней оперативно реагировать. Система дистанционной передачи данных была протестирована в жилых домах Тольятти и показала результативность. В следующем году она будет протестирована и в домах Новокуйбышевска и Самары.

В Самаре работы по подключению тепла отслеживает специально созданный штаб под руководством Первого заместителя главы городского округа Самара Владимира Василенко. Контроль за подачей тепла в соцобъекты и жилые дома идет непрерывно. Утром и вечером отслеживается количество подключенных к теплу объектов. На совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара обсудили подключение отопления в социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей: стационарах, интернатах, домах ребенка и престарелых. Они контролируются поадресно. На особом контроле – ситуация по 4 таким учреждениям, в которые тепло еще не пришло. Остальные, а это порядка 85% заведений, где люди находятся постоянно, уже отапливаются.

Параллельно идет подключение отопления и в других социальных объектах: в школах, детских садах, зданиях сферы здравоохранения, учреждениях культуры, спорта, дошкольного образования. Им подачу тепла начали осуществлять еще в минувшие выходные, до официального старта отопительного сезона. На утро сегодняшнего дня с теплом 185 медицинских учреждений (58 %), 147 школ (63,9%) и 148 детских садов (66,1%), а также 17 высших учебных заведений, 9 средне-специальных учебных заведений, 17 учреждений дополнительного образования, 16 учреждений культуры, 12 учреждений спорта, 9 — опеки, попечительства и социальной поддержки.

Со вчерашнего дня началась подача тепла и в жилые дома. На утро 26 сентября с теплом — уже 311 многоквартирных домов, то есть за сутки тепло пришло еще почти в 300 зданий, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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