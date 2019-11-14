В Самарской области до конца года заменят 44 лифта
14 ноября 2019 17:03
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На 2019 год в областном бюджете предусмотрены 100 млн рублей на замену 44 лифтов в 27 домах в городских округах: Новокуйбышевск – 6 шт., Самара – 16 шт., Тольятти 22 шт. По плану все работы должны быть завершены до 30 декабря 2019 года.
Ирина Булгакова прокомментировала перспективы 2020 года: «На следующий год при объеме финансирования в 100 миллионов, которые заложены в бюджет, уже поступило от муниципалитетов заявок более 250-ти. Поэтому мы сейчас формируем дополнительную заявку в Минфин для того, чтобы увеличить объемы финансирования. Мы видим эффективность работы этой программы — она востребована», передает пресс-служба облправительства.
Фото из открытых источников
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