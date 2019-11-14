Я нашел ошибку
Главные новости: 
Военнослужащие выпрыгивали из вертолёта Ми-8 прямо в густой туман и им оставалось менее 400 метров для видимого маневра, чтобы приземлиться в заданную точку.
Спецназ ЦВО показал филигранное управление парашютом во время тумана под Самарой
Мама девочки с родимым пятном на все лицо рассказала о результатах операций
Отказавшись от них, можно сэкономить приблизительно четыре тысячи рублей.
Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы
Антимонопольный орган счёл, что «Прогресс» сам виноват в том, что «Спец Строй» так и не закончил порученное ему задание.
«РКЦ «Прогресс» угодил в яму, которую рыл для фаворита Кирилина
Сейчас идут переговоры с властями о поиске для клуба более подходящего стадиона.
Для новой тольяттинской футбольной команды могут реконструировать стадион «Кристалл» или стадион в Тольятти
Дмитрий Азаров выступил на пленарном заседании и как Глава одного из крупнейших регионов страны, и как руководитель профильной Рабочей группы Госсовета.
Делегация Самарской области принимает участие в одном из главных событий года – Санкт-Петербургском международном культурном форуме
В случае принятия данного документа водители должны будут предоставлять своим работодателями справки из полиции о судимости.
Опасным преступникам запретят работать водителями такси и автобусов
В совершении преступления подозревается знакомый умершего бизнесмена.
Пока экс-президент клуба «Самара-Шансон» умирал в больнице, у него угнали Audi A8
сегодня  Четверг, 14 ноября, 22:32
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/11:
USD 64.21
0.01
EUR 70.68
0.01
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самарской области до конца года заменят 44 лифта

14 ноября 2019 17:03
391
На это в областном бюджете предусмотрены 100 млн рублей. По плану все работы должны быть завершены до 30 декабря 2019 года.
12 ноября заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Ирина Булгакова провела выездную проверку хода работ в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт лифтового оборудования в многоквартирных домах» на 2019-2020 гг. государственной программы Самарской области «Государственная поддержка собственников жилья».

На 2019 год в областном бюджете предусмотрены 100 млн рублей на замену 44 лифтов в 27 домах в городских округах: Новокуйбышевск – 6 шт., Самара – 16 шт., Тольятти 22 шт. По плану все работы должны быть завершены до 30 декабря 2019 года.

Ирина Булгакова прокомментировала перспективы 2020 года: «На следующий год при объеме финансирования в 100 миллионов, которые заложены в бюджет, уже поступило от муниципалитетов заявок более 250-ти. Поэтому мы сейчас формируем дополнительную заявку в Минфин для того, чтобы увеличить объемы финансирования. Мы видим эффективность работы этой программы — она востребована», передает пресс-служба облправительства. 



Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
14 ноября 2019  16:34
Общая площадь объекта 4550,7 кв.м., что позволяет разместить восемь групп, в том числе, две ясельные группы.
Строительство детского сада в Курумоче вышло на финишную прямую
Общая площадь объекта 4550,7 кв.м., что позволяет разместить восемь групп, в том числе, две ясельные группы.  Благоустройство региона
131
14 ноября 2019  14:01
В Самаре снесут сразу несколько аварийных домов
В Самаре снесут сразу несколько аварийных домов
Работы должны быль выполнены в течение месяца. Благоустройство региона
205
14 ноября 2019  09:53
Самару начали украшать в рамках подготовки к новогодним праздникам
Самару начали украшать в рамках подготовки к новогодним праздникам
Планируется, что вся иллюминация в городе заработает к 1 декабря Благоустройство региона
166
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019  19:02
Grohe для кухни (5)
 Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь.  Капитальный ремонт в Самаре
1331
25 сентября 2019  10:50
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
  Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный.  Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво.  Капитальный ремонт в Самаре
540
10 августа 2019  17:43
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
 Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1591
Весь список
Всё в Дом
8 ноября 2019  03:45
Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
 Если вам нужна  сушка для рук  тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
215
15 октября 2019  23:04
На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
 После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
795
10 октября 2019  16:00
Особенности кресла-мяча
 В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
188
Весь список
ЖКХ
14 ноября 2019  17:03
На это в областном бюджете предусмотрены 100 млн рублей. По плану все работы должны быть завершены до 30 декабря 2019 года.
В Самарской области до конца года заменят 44 лифта
На это в областном бюджете предусмотрены 100 млн рублей. По плану все работы должны быть завершены до 30 декабря 2019 года. ЖКХ
390
13 ноября 2019  17:09
В этом году акция «В Новый год без долгов» проводится уже в четвертый раз.
Жителям Самарской области предложили выгодно погасить долги за тепло
В этом году акция «В Новый год без долгов» проводится уже в четвертый раз.  ЖКХ
405
13 ноября 2019  16:07
«РКС-Самара» в течение ноября проводят акцию «Получи подарок за регистрацию в личном кабинете».
В Самаре видели Бобра: Поощрительная акция среди абонентов «РКС-Самара», зарегистрировавшихся в личном кабинете, набирает обороты
«РКС-Самара» в течение ноября проводят акцию «Получи подарок за регистрацию в личном кабинете».   ЖКХ
354
Весь список

Экология
12 ноября 2019  10:09
Самарцам прогнозируют аномальную зиму Она станет одной из самых теплых за всю историю.
Самарцам прогнозируют аномальную зиму
Она станет одной из самых теплых за всю историю. Экология
2568
8 ноября 2019  09:31
Силами ГБУ СО «Самаралес» и арендаторов проведены работы по лесовосстановлению на общей площади 712,4 га
Силами ГБУ СО «Самаралес» и арендаторов проведены работы по лесовосстановлению на общей площади 712,4 га
Заготовлено 4 тонны 32 кг семян лесных растений Экология
210
7 ноября 2019  12:44
В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры
В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры
Пока температура выше климатической нормы. Экология
352
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
168
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
192
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
503
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
637
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
466
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
338
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
434
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1475
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2071
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1413
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1710
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1884
Весь список

Мероприятия
В УФССП СО в рамках Всероссийской акции День правовой помощи детям состоится День открытых дверей
В Самаре состоится творческая встреча с театральным режиссером Домиником Бюттнером
Сотрудники самарской полиции примут участие в благотворительном спектакле
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные