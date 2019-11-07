В Самаре выполняются сезонные работы по очистке дождевой канализации

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МП «Инженерные системы» продолжает сезонные работы на системе ливневой канализации. В частности, выполняется гидродинамическая очистка дождеприемных колодцев. Задействовано 40 человек – на участки ежедневно выводят от 8 до 10 бригад.Качественная подготовка сетей осенью позволяет обеспечить беспрепятственный отвод воды во время дождей и после первых снежных осадков – при таянии. Однако главная задача - заблаговременно подготовить сети дождевой канализации к будущему весеннему паводку, - подчеркивают специалисты муниципального предприятия.Так, сегодня выполнялась профилактическая промывка коллектора по улице Урицкого. Для этого вида работ задействуется канало-очистительная машина. Из бойлера под давлением до 160 атмосфер в трубу подается вода, которая размывает ил и другие отложения. Далее еще одна спецмашина производит откачку, причем вместе с попавшей в «ливневку» листвой, ветками, смётом с дороги, а также мусором, который горожане не доносят до урн. В связи с этим профильная служба обращается к жителям и просит быть более аккуратными, ведь от бесперебойной работы ливневой канализации зависит и сохранность дорожного покрытия.План профилактических работ составляется с учетом участков, на которых прошел дорожный ремонт. Также особое внимание обращается на адреса, где произрастает большое количество деревьев и кустарников – здесь акцент делают на очистку сетей от опавшей листвы. Кроме того, на особом контроле – устранение засоров в местах, где могут возникнуть подтопления. Самые сложные участки находятся на Безымянке, в Куйбышевском районе, где часть улиц не оснащены системой канализации. Чтобы своевременно обеспечить водоотведение, МП «Инженерные системы» трудится во взаимодействии с МП «Благоустройство», которому откачивающая техника предоставляется по договору аренды.После первых снегопадов и минусовых температур воздуха этой осенью все работы силами МП «Инженерные системы» были выполнены в штатном режиме. С локальным образованием ледяных пробок справились оперативно.Чтобы упреждать ситуации, связанные с изменением погодных условий, специалисты заблаговременно стараются принять меры с учетом прогноза погоды. Кроме того, к исполнению принимаются обращения горожан – на предприятии работает диспетчерская служба по приему заявок от населения, а также в работу берут обращения, направленные через социальные сети, передает пресс-служба горадминистрации.