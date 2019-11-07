Я нашел ошибку
Главные новости: 
В результате разбоя 51-летний Геннадий Свешников чуть не лишился Mercedes-Benz CLS 350, а нападавшие оказались в СИЗО.
В селе Подстепки два индивидуальных предпринимателя ограбили третьего
Специалисты провели рейд по самарским многоквартирным домам с целью проверки работы внутридомового газового оборудования.
Обеспечение мер безопасности при работе с газовым оборудованием обсудили в ходе совместного рейда с ГЖИ и СВГК
С 8 ноября.
В Самаре возобновляется движение троллейбусного маршрута № 10 "Клуб Мир - СЗКС"
С 20:00 8 ноября до 04:55 11 ноября.
В Самаре будет закрыто движение трамваев по Ташкентской (от Барбошиной поляны до 15 мкр )
Представители конкурсной комиссии отметили, что ребята с недетской серьезностью отнесли к теме и в своих работах постарались максимально её раскрыть.
В СО подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции»
Пассажиры могут теперь круглосуточно и совершенно бесплатно подзарядить свои гаджеты.
В аэропорту Курумоч установили бесплатную зарядную станцию
С 07:00 до 12:00.
8 ноября будет ограничено движение транспорта по ул. Пионерской в Самаре
Цели и задачи мероприятия: популяризация различных направлений и жанров национальных культур.
В Самаре пройдет фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной!»
сегодня  Четверг, 7 ноября, 17:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/11:
USD 63.59
0.34
EUR 70.43
0.01
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре выполняются сезонные работы по очистке дождевой канализации

7 ноября 2019 14:49
97
Главная задача - заблаговременно подготовить сети дождевой канализации к будущему весеннему паводку.
В Самаре выполняются сезонные работы по очистке дождевой канализации, в том числе на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

МП «Инженерные системы» продолжает сезонные работы на системе ливневой канализации. В частности, выполняется гидродинамическая очистка дождеприемных колодцев. Задействовано 40 человек – на участки ежедневно выводят от 8 до 10 бригад.

Качественная подготовка сетей осенью позволяет обеспечить беспрепятственный отвод воды во время дождей и после первых снежных осадков – при таянии. Однако главная задача - заблаговременно подготовить сети дождевой канализации к будущему весеннему паводку, - подчеркивают специалисты муниципального предприятия.

Так, сегодня выполнялась профилактическая промывка коллектора по улице Урицкого. Для этого вида работ задействуется канало-очистительная машина. Из бойлера под давлением до 160 атмосфер в трубу подается вода, которая размывает ил и другие отложения. Далее еще одна спецмашина производит откачку, причем вместе с попавшей в «ливневку» листвой, ветками, смётом с дороги, а также мусором, который горожане не доносят до урн. В связи с этим профильная служба обращается к жителям и просит быть более аккуратными, ведь от бесперебойной работы ливневой канализации зависит и сохранность дорожного покрытия.

План профилактических работ составляется с учетом участков, на которых прошел дорожный ремонт. Также особое внимание обращается на адреса, где произрастает большое количество деревьев и кустарников – здесь акцент делают на очистку сетей от опавшей листвы. Кроме того, на особом контроле – устранение засоров в местах, где могут возникнуть подтопления. Самые сложные участки находятся на Безымянке, в Куйбышевском районе, где часть улиц не оснащены системой канализации. Чтобы своевременно обеспечить водоотведение, МП «Инженерные системы» трудится во взаимодействии с МП «Благоустройство», которому откачивающая техника предоставляется по договору аренды.

После первых снегопадов и минусовых температур воздуха этой осенью все работы силами МП «Инженерные системы» были выполнены в штатном режиме. С локальным образованием ледяных пробок справились оперативно.

Чтобы упреждать ситуации, связанные с изменением погодных условий, специалисты заблаговременно стараются принять меры с учетом прогноза погоды. Кроме того, к исполнению принимаются обращения горожан – на предприятии работает диспетчерская служба по приему заявок от населения, а также в работу берут обращения, направленные через социальные сети, передает пресс-служба горадминистрации. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
7 ноября 2019  13:41
В Самаре выделят деньги на реконструкцию улицы XXII Партсъезда
В Самаре выделят деньги на реконструкцию улицы XXII Партсъезда
Дорогу обновят в два этапа. Благоустройство региона
122
7 ноября 2019  11:59
Самарцы пожаловались на стихийный рынок у детской больницы на Победе
Самарцы пожаловались на стихийный рынок у детской больницы на Победе
Сейчас улицу Победы ремонтируют от Елизарова до проспекта Кирова. Благоустройство региона
154
7 ноября 2019  11:41
Ветхие дома предлагают ремонтировать за счет граждан
Ветхие дома предлагают ремонтировать за счет граждан
Безопасность жилья с износом более 70% хотят поддерживать с помощью специальной подпрограммы. Благоустройство региона
184
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019  19:02
Grohe для кухни (5)
 Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь.  Капитальный ремонт в Самаре
1084
25 сентября 2019  10:50
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
  Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный.  Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво.  Капитальный ремонт в Самаре
514
10 августа 2019  17:43
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
 Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1570
Весь список
Всё в Дом
15 октября 2019  23:04
На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
 После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
763
10 октября 2019  16:00
Особенности кресла-мяча
 В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
176
7 октября 2019  12:19
Комод в интерьере
 В современном интерьере комод вещь незаменимая. Он идеально вписывается в любой интерьер и встретить его можно в любой комнате.  Всё в Дом
181
Весь список
ЖКХ
7 ноября 2019  14:49
Главная задача - заблаговременно подготовить сети дождевой канализации к будущему весеннему паводку.
В Самаре выполняются сезонные работы по очистке дождевой канализации
Главная задача - заблаговременно подготовить сети дождевой канализации к будущему весеннему паводку.  ЖКХ
96
7 ноября 2019  09:36
Частная застройка на 9 просеке в Самаре нарушает строительные нормы
Частная застройка на 9 просеке в Самаре нарушает строительные нормы
Капитальные строения там стоят прямо на водопроводных линиях, мешают проведению работ.  ЖКХ
285
6 ноября 2019  21:34
Это необходимо для врезки нового трубопровода.
В микрорайоне «Волгарь на сутки отключили горячее и холодное водоснабжение
Это необходимо для врезки нового трубопровода. ЖКХ
241
Весь список

Экология
7 ноября 2019  12:44
В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры
В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры
Пока температура выше климатической нормы. Экология
157
6 ноября 2019  12:43
В Самаре прошел фестиваль Экологическое единство
В Самаре прошел фестиваль «Экологическое единство»
  В Самаре прошел фестиваль «Экологическое единство»  Проведение ежегодного фестиваля станет традиционным. Экология
193
5 ноября 2019  13:41
Greenpeace выпустил рейтинг загрязнителей берегов Самарской области
Greenpeace выпустил рейтинг загрязнителей берегов Самарской области
Установлено, какие виды мусора больше всего загрязняют природные территории.  Экология
330
Весь список


Видео
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
284
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
570
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
391
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
267
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
342
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
494
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
357
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1394
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1992
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1360
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1652
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1837
Весь список

Мероприятия
В СО подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции»
В Самаре пройдет фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной!»
В Самарской области лучшим отцам вручили Знак общественного признания
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные