В Самаре выбраны лучшие специалисты «Т Плюс» по охране труда

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Специалисты по охране труда являются одними из важнейших экспертов на энергопроизводстве. От их эффективной работы по профилактике нарушений правил безопасности и совершенствованию трудовых процессов во многом зависит жизнь и здоровье персонала предприятия. Особенно роль такихспециалистов важна на предприятиях энергетики, где высока концентрация опасных факторов, таких как высокие температура и давление, электрический ток, работа с механизмами и на высоте.В финальном этапе конкурса профмастерства 2019 года приняли участие не только 13 специалистов компании «Т Плюс», но и впервые к соревнованиям присоединилась компания «ЭнергоремонТ Плюс». Конкурсантам предстояло пройти 5 этапов – от оценки знаний по порядку оформления нарядов и навыковпо организации снабжения работников средствами защиты от вредных и опасных факторов до оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве.«В последние годы в компании уделяется повышенное внимание безопасности труда сотрудников - проводится обучение, выездные проверки, ведетсяконтроль за любыми нарушениями охраны труда. Соревнования профмастерства – также один из этапов повышения корпоративной культуры безопасногопроизводства. И важно, что те специалисты, которые не только отвечают за контроль, но и за обучение своих коллег, показали высокие результаты в Самаре. Тот факт, что первое место занял сотрудник, проработавший в компании всего 1 год, говорит о высоком качестве подготовки такого рода специалистов в «Т Плюс», - отметил руководитель направления развития руководителей ТЭС и теплосетей ПАО «Т Плюс», заместитель главного судья соревнований Вячеслав Страхов.В результате упорной борьбы «Лучшим по профессии» в компании была признана Евгения Егорова, главный специалист охраны труда и производственного контроля АО «Екатеринбургская теплосетевая компания». В тройку лидеров также вошли Вячеслав Бардов (филиал «Коми») и Мария Наумова (филиал «Кировский»). Двое лучших специалистов по охране труда в ближайшее время будут представлять компанию «Т Плюс» на Всероссийских соревнованиях профмастерства в Москве.Следует отметить, что данный конкурс профмастерства стал четвертым смотром уровня подготовки персонала «Т Плюс», который прошел в 2019 году на базе СамУКК. Прежде свое мастерство продемонстрировали сварщики, химики-лаборанты и электромонтеры, передает пресс-служба «Т Плюс».Фото: пресс-служба «Т Плюс»