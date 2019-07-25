В Самаре временно меняется трасса следования троллейбусов маршрутов №№ 19, 4, 15
25 июля 2019 16:44
27
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Благоустройство региона
25 июля 2019 12:53
Завершить ремонт планируется до конца августа. Благоустройство региона
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25 июля 2019 12:48
В ГКП "АСАДО" пообещали поливать их чаще. Благоустройство региона
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24 июля 2019 17:51
Сквер им. В. Фадеева станет спортивным центром Октябрьского района и местом для семейного отдыха. Благоустройство региона
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Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
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2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
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16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
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Всё в Дом
24 июля 2019 21:16
Если вы купили и установили бассейн на заднем дворе, но не желаете тратить время и силу на уход за ним, то он прослужит вам не долго. Всё в Дом
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24 июля 2019 21:14
Все мы знаем, как сложно разработать и воплотить в жизнь ремонт мечты. Но самыми сложными в этом плане становятся детские комнаты и тут есть несколько причин. Всё в Дом
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6 июля 2019 09:11Ткани для штор. Виды и свойства
Наша душа открыта не для каждого, но заглянуть в нее можно через вкусовые пристрастия человека, его мироощущение и восприятие. Как это сделать? Всё в Дом
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ЖКХ
25 июля 2019 16:44
В связи с работами на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм по проспекту Масленникова. ЖКХ
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25 июля 2019 12:42
Компенсацию расходов ресурсники получат из городского бюджета. ЖКХ
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25 июля 2019 10:59
Компания игнорирует ремонтные работы летом. ЖКХ
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Экология
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
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18 июля 2019 12:47
Рейтинг составлялся на основе данных со спутников проекта Tropomi. Экология
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17 июля 2019 14:18
В значимом для региона событии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Экология
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Видео
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
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25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
187
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
456
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
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17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
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15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
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Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
756
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
662
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
859
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
872
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
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1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
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Мероприятия