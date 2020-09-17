В Самаре включат отопление, только когда похолодает до 8 градусов

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Столбик термометра должен продержаться на этой отметке 5 дней.

В Самаре ждут необходимых температурных условий для того, чтобы включить клацающим от холода гражданам долгожданное отопление.

Как сообщает в своем твиттере департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары, сейчас ведется аналитика температурного режима среднесуточной температуры наружного воздуха. Решение по дате начала отопительного периода примут по факту снижения температуры до менее 8 градусов в течение 5 дней.

Все это, к слову, согласуется с 354 постановлением правительства. А пока что спасаемся пледом, горячими напитками и прижатым к замерзающим частям тела домашним шерстяным животным, сообщает КП в Самаре.

Фото: Дильдина Светлана