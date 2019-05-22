Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 22 мая, 21:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/05:
USD 64.42
-0.12
EUR 71.84
-0.13
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре сезонные работы по покосу травы начались раньше обычных сроков

22 мая 2019 17:00
104
В целом по городу общая площадь покоса составит более 1600 гектаров.
В Самаре ведется плановый поэтапный покос травы. В текущем сезоне он начался на 2 недели раньше обычных сроков - необходимость в выполнении данного вида работ назрела в связи с погодными условиями: после продолжительного периода тепла и обильных дождей трава быстро пошла в рост. В целом по городу общая площадь покоса составит более 1600 гектаров. На объектах благоустройства, оборудованных системой автополива, работы выполняются более интенсивно.

Так, ими охвачены территории вдоль улично-дорожной сети, парки, скверы, бульвары, набережная. Здесь покос ведется согласно графикам, сформированным муниципальными предприятиями МП «Благоустройство», МП «Спецремстройзеленхоз», МП «Самарская набережная», МАУ «Парки Самары». На одних и тех же участках, как и в предыдущие годы, предусмотрено многократное систематическое скашивание.

Также ликвидацией сорной травы занимаются управляющие организации, ТСЖ и ЖСК. Напомним, в соответствии с Правилами благоустройства их зона ответственности – придомовые территории.

Без внимания не остаются пустыри и другие незакрепленные территории. Например, только в Октябрьском районе их площадь – порядка 54 гектаров. За покос на таких участках отвечают администрации внутригородских районов. К работам привлекают созданные МБУ, районные власти вправе дать соответствующие поручения и подрядчикам.

«Сейчас, в ходе первого этапа покоса, каждый день задействуются порядка 70 сотрудников только муниципальных предприятий. А в целом с учетом работников управляющих организаций и специалистов районных администраций - до 400 человек. Первоначальный покос прошел уже на 20% территорий. С наибольшим объемом работ справились на самарской набережной – тут они стартовали еще во второй половине апреля», - рассказал заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев

Если высота травяного покрова - 15 сантиметров и выше, его срезают триммерами. Предприятия полностью укомплектованы спецоборудованием. После «стрижки» траву оставляют для просушивания. Как правило, через несколько часов ее масса уменьшается, что облегчает процесс утрамбовывания в мусорные мешки для последующего вывоза на полигоны.

Стоит отметить, что обязательный покос предусмотрен не только для эстетической организации городской среды, но и для снижения аллергенной нагрузки, поскольку пыльца растений может быть причиной поллиноза. Аллергенные травы в нашей климатической зоне при благоприятной погоде могут начать цветение уже в июне. Поэтому задача – не дожидаясь этого, своевременно срезать сорные растения, особенно аллергенные. Бригады в первую очередь берут в работу такие участки, ведь сорняки отличаются высокой всхожестью (прорастают и полностью созревшие семена, и находящиеся в стадиях молочной спелости) и способны в короткий срок захватывать большие площади.

Работы будут продолжаться в течение всего теплого периода. Ко второму этапу покоса готовятся приступить в конце мая – начале июня (в зависимости от погоды и достижения предельно допустимой высоты травяного покрова). А при необходимости покос организуется и осенью (до октября).

При формировании графиков учитывается и то, что многие горожане активно озеленяют свои дворы, обустраивают цветники, клумбы, и власти совместно с управляющими микрорайонами и активными жителями следят за тем, чтобы бурьянов по соседству с благоустроенными участками не было.

«На просьбы жителей управляющая компания реагирует моментально. За сезон покос травы в нашем дворе выполняется не менее пяти-шести раз. Потом проводят уборку, в том числе скошенной травы. Все опрятно, чисто», - отметила старшая по дому № 275 по ул. Советской Армии Ольга Сергеева.

«Для работы с задействованием триммеров наши сотрудники проходят обучение в течение двух-трех дней. Обязательно следим за соблюдением техники безопасности. На участок специалисты выходят в соответствующей экипировке, выдаются специальные очки для защиты глаз. Сейчас с работами справились на трети территорий обслуживания. Собирать скошенную траву для последующей утилизации помогают 35 дворников», - сообщил главный инженер ООО «ПЖРТ Октябрьского района» Сергей Величинский.

Свои обращения, касающиеся ликвидации поросли, жители могут направить:

- в диспетчерскую Департамента городского хозяйства и экологии – по телефонам: 266-54-54, 266-56-17;

- в администрации внутригородских районов (сообщить по телефонам дежурных; адресовать отделам по ЖКХ и благоустройству; подать заявку помогут управляющие микрорайонами);

- через социальные сети.

По результатам рассмотрения обращений адреса оперативно вносятся в планы работ согласно зонам ответственности.

Контроль организован в ежедневном режиме.

В случае, если какие-то управляющие организации некачественно содержат придомовые территории, в том числе несвоевременно избавляются от сорняков, предусмотрено привлечение к административной ответственности. Этим занимаются административные комиссии районных администраций и ГЖИ, передает пресс-служба горадминистрации.



 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
22 мая 2019  18:45
Объектом внимания главы города стал детский сад в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, проспекта Карла Маркса и улицы Березовая Аллея.
Елена Лапушкина осмотрела территории строящихся детских садов в Кировском районе
Объектом внимания главы города стал детский сад в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, проспекта Карла Маркса и улицы Березовая Аллея.  Благоустройство региона
123
22 мая 2019  15:23
Сегодня глава Самары Елена Лапушкина проводит ряд выездных встреч на территории Кировского района.
Елена Лапушкина посетила стройку детского сада по улице Ташкентской
Сегодня глава Самары Елена Лапушкина проводит ряд выездных встреч на территории Кировского района.  Благоустройство региона
308
20 мая 2019  18:08
Будут оборудованы 8 пляжей протяженностью более 4 км и площадью 178,02 тысяч кв. м.
В Самаре началась подготовка городских пляжей к летнему сезону
Будут оборудованы 8 пляжей протяженностью более 4 км и площадью 178,02 тысяч кв. м.   Благоустройство региона
315
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
4023
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2640
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1237
Весь список
Всё в Дом
16 мая 2019  18:58
Как выбрать канцелярские товары
 Для того чтобы подобрать подходящие канцелярские товары, необходимо к этому вопросу подойти со всей ответственностью. Всё в Дом
182
18 апреля 2019  09:59
Как выбрать диваны и кресла
 Мягкая мебель необходима практически в каждом доме. Она также востребована для меблировки офисных помещений.  Всё в Дом
641
8 апреля 2019  19:11
Жалюзи - удобство и комфорт
Жалюзи - удобство и комфорт
 Каждый хочет, чтобы его дом или квартира были комфортными и уютными. И для этого не обойтись без жалюзи.  Всё в Дом
340
Весь список
ЖКХ
22 мая 2019  17:00
В целом по городу общая площадь покоса составит более 1600 гектаров.
В Самаре сезонные работы по покосу травы начались раньше обычных сроков
В целом по городу общая площадь покоса составит более 1600 гектаров.   ЖКХ
103
22 мая 2019  13:07
До конца мая у самарцев есть возможность избежать пеней по оплате коммунальных долгов
До конца мая у самарцев есть возможность избежать пеней по оплате коммунальных долгов
Им поможет выездной объединенный консультационный центр. ЖКХ
186
21 мая 2019  11:50
В пос. Управленческий в Самаре опасаются экологической катастрофы
В пос. Управленческий в Самаре сложилась угроза экологической катастрофы
Частные выгребные ямы находятся в угрожающей близости к городским сетям водоснабжения.  ЖКХ
396
Весь список

Экология
22 мая 2019  14:02
В Самаре разбираются с последствиями сброса мазута в Волгу в районе насосно-фильтровальной станции
В Самаре разбираются с последствиями сброса мазута в Волгу в районе насосно-фильтровальной станции
Мазут добрался до городских пляжей. Экология
165
22 мая 2019  09:53
В Самарской области прошло первое заседание общественного совета по экологической безопасности
В Самарской области прошло первое заседание общественного совета по экологической безопасности
Дмитрий Азаров отметил, что важнейшим направлением деятельности Совета должно стать обсуждение реализации в регионе национального проекта "Экология". Экология
152
21 мая 2019  10:15
Качество посадочного материала проверяют на мини-рынках в Самарской области
Качество посадочного материала проверяют на мини-рынках в Самарской области
Проверки проводят инспекторы Управления Россельхознадзора региона. Экология
184
Весь список


Видео
22 мая 2019  13:10
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость.
Происшествия
399
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
391
15 мая 2019  13:42
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Многие восхитились целеустремленностью кота.
Социум
14494
11 мая 2019  12:38
Во дворе жилого дома подрались медведи Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
Во дворе жилого дома подрались медведи
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
В мире
559
10 мая 2019  11:31
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре на эскалаторе
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре
Участники спели военные песни.
Новости Тольятти
596
6 мая 2019  11:35
Белуха вытащила утонувший iPhone
Белуха вытащила для владельца утонувший iPhone
Инцидент произошел в норвежском море.
В мире
1359
Весь список

Фоторепортажи
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
394
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
492
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
460
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
882
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
806
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
743
Весь список

Мероприятия
Театр "Самарская площадь" отметит 30-летие спектакля «Играем Бидструпа»
«Умный четверг» в Историческом парке: для всех, кто интересуется краеведением - лекция Зои Кобозевой «Мещанские голоса»
В Самаре пройдут лекции в рамках образовательных мероприятий «Во славу земли Самарской»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные