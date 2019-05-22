В Самаре сезонные работы по покосу травы начались раньше обычных сроков

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Так, ими охвачены территории вдоль улично-дорожной сети, парки, скверы, бульвары, набережная. Здесь покос ведется согласно графикам, сформированным муниципальными предприятиями МП «Благоустройство», МП «Спецремстройзеленхоз», МП «Самарская набережная», МАУ «Парки Самары». На одних и тех же участках, как и в предыдущие годы, предусмотрено многократное систематическое скашивание.Также ликвидацией сорной травы занимаются управляющие организации, ТСЖ и ЖСК. Напомним, в соответствии с Правилами благоустройства их зона ответственности – придомовые территории.Без внимания не остаются пустыри и другие незакрепленные территории. Например, только в Октябрьском районе их площадь – порядка 54 гектаров. За покос на таких участках отвечают администрации внутригородских районов. К работам привлекают созданные МБУ, районные власти вправе дать соответствующие поручения и подрядчикам.«Сейчас, в ходе первого этапа покоса, каждый день задействуются порядка 70 сотрудников только муниципальных предприятий. А в целом с учетом работников управляющих организаций и специалистов районных администраций - до 400 человек. Первоначальный покос прошел уже на 20% территорий. С наибольшим объемом работ справились на самарской набережной – тут они стартовали еще во второй половине апреля», - рассказал заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор НенашевЕсли высота травяного покрова - 15 сантиметров и выше, его срезают триммерами. Предприятия полностью укомплектованы спецоборудованием. После «стрижки» траву оставляют для просушивания. Как правило, через несколько часов ее масса уменьшается, что облегчает процесс утрамбовывания в мусорные мешки для последующего вывоза на полигоны.Стоит отметить, что обязательный покос предусмотрен не только для эстетической организации городской среды, но и для снижения аллергенной нагрузки, поскольку пыльца растений может быть причиной поллиноза. Аллергенные травы в нашей климатической зоне при благоприятной погоде могут начать цветение уже в июне. Поэтому задача – не дожидаясь этого, своевременно срезать сорные растения, особенно аллергенные. Бригады в первую очередь берут в работу такие участки, ведь сорняки отличаются высокой всхожестью (прорастают и полностью созревшие семена, и находящиеся в стадиях молочной спелости) и способны в короткий срок захватывать большие площади.Работы будут продолжаться в течение всего теплого периода. Ко второму этапу покоса готовятся приступить в конце мая – начале июня (в зависимости от погоды и достижения предельно допустимой высоты травяного покрова). А при необходимости покос организуется и осенью (до октября).При формировании графиков учитывается и то, что многие горожане активно озеленяют свои дворы, обустраивают цветники, клумбы, и власти совместно с управляющими микрорайонами и активными жителями следят за тем, чтобы бурьянов по соседству с благоустроенными участками не было.«На просьбы жителей управляющая компания реагирует моментально. За сезон покос травы в нашем дворе выполняется не менее пяти-шести раз. Потом проводят уборку, в том числе скошенной травы. Все опрятно, чисто», - отметила старшая по дому № 275 по ул. Советской Армии Ольга Сергеева.«Для работы с задействованием триммеров наши сотрудники проходят обучение в течение двух-трех дней. Обязательно следим за соблюдением техники безопасности. На участок специалисты выходят в соответствующей экипировке, выдаются специальные очки для защиты глаз. Сейчас с работами справились на трети территорий обслуживания. Собирать скошенную траву для последующей утилизации помогают 35 дворников», - сообщил главный инженер ООО «ПЖРТ Октябрьского района» Сергей Величинский.- в диспетчерскую Департамента городского хозяйства и экологии – по телефонам:- в администрации внутригородских районов (сообщить по телефонам дежурных; адресовать отделам по ЖКХ и благоустройству; подать заявку помогут управляющие микрорайонами);- через социальные сети.По результатам рассмотрения обращений адреса оперативно вносятся в планы работ согласно зонам ответственности.Контроль организован в ежедневном режиме.В случае, если какие-то управляющие организации некачественно содержат придомовые территории, в том числе несвоевременно избавляются от сорняков, предусмотрено привлечение к административной ответственности. Этим занимаются административные комиссии районных администраций и ГЖИ, передает пресс-служба горадминистрации.