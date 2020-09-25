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В Самаре прошли учения по отработке совместных действий на случай сразу нескольких коммунальных аварий

25 сентября 2020 15:26
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В ходе тренировки главное - налаживание конструктивного и эффективного взаимодействия всех ответственных служб и совместная отработка внештатных ситуаций.

Профильные городские службы совместно с ресурсоснабжающими организациями и филиалом Регионального диспетчерского управления приняли участие в штабных учениях, где отрабатывали необходимые действия при чрезвычайной ситуации. Вводные следующие: серьезный сбой электричества, повлекший нарушения в подаче воды и тепла.

«Тренировку мы проводим в связи с поручением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По «легенде» учений отключена электроэнергия при условиях низких температур: -20О С. Такой сбой может привести к остановке объектов тепло- и водоснабжения из-за отключившихся насосов, а чтобы усложнить задачу, в вводную мы добавили порыв трубопровода в районе проспекта Кирова и Корсунского переулка, - проинформировал Первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко.

После поступивших на диспетчерский пункт сведений о произошедших авариях в городе вводится режим ЧС, организовывается специальный штаб под руководством Первого вице-мэра. Для решения сразу нескольких задач по возвращению коммунальных благ населению необходимо предпринять целый комплекс мер. Поэтому одновременно организовываются пункты питания, временного размещения горожан, доставки воды. Все это - в условиях низких температур, поэтому подвоз воды может осуществляться только в бутылках.

Также в ходе учений для восстановления теплоснабжения было в реальном времени развернуто сразу несколько мобильных котельных вблизи важных социальных объектов – больниц, школ.

Так, на территории больничного комплекса имени Семашко для обогрева всех корпусов и административных зданий была развернута передвижная мобильная котельная. Мощностей альтернативного источника хватает на обогрев сразу всех медицинских объектов на территории. Подпитываясь от дизеля, мобильная котельная «качает» тепло через подсоединенный центральный тепловой пункт.

«Это медучреждение было решено включить в ежегодные учения, так как здесь большое количество граждан, которым необходимо тепло в первую очередь: находящиеся на лечении люди и дети. Кроме того, в предыдущем сезоне фиксировали повреждения на тепловых сетях в данном районе, поэтому при подготовке к зиме заменено большое количество тепловых сетей. А сейчас проводим учения по развертыванию на территории больницы Семашко передвижной котельной», - пояснил заместитель руководителя Управления эксплуатации ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Мухранов.

Также на территории медицинского учреждения был выставлен передвижной пункт управления. С его помощью в режиме реального времени представители городских властей могут следить за работами по подключению источника теплоснабжения. Для этого на месте проведения работ устанавливается также камера видеонаблюдения.

«Пункт управления позволяет организовать работу в полевых условиях, в условиях города, на улице. В данном случае мы осуществляем контроль за развертыванием мобильной котельной, которая обеспечивает работу больницы», - пояснил заместитель руководителя Управления гражданской защиты Администрации г. о. Самара Евгений Вдовин.

Альтернативным источником тепла в ходе тренировки обеспечили и школу № 147 на улице Офицерской, 53. Котельную здесь подключали бригады муниципального предприятия «Инженерная служба». Этот объект для отработки навыков был выбран по объективным причинам. Учебное заведение находится в удалении, и подключить теплоресурс по резервной схеме здесь невозможно.

Именно для таких ситуаций в распоряжении города имеются альтернативные источники теплоснабжения – мобильные блочно-модульные передвижные котельные. Закуплены подобные установки и теплоснабжающей организацией ПАО «Т Плюс».

По утверждению Владимира Василенко, весь комплекс мер, предпринимаемых в ходе учений, направлен на выявление слабых звеньев в условиях, приближенных к реальным. В ходе тренировки главное - налаживание конструктивного и эффективного взаимодействия всех ответственных служб и совместная отработка внештатных ситуаций, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

 

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