В Самаре пройдут публичные мероприятия "День ЖКХ"

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Государственное автономное учреждение Самарской области дополнительного профессионального образования «Квалификационный центр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» в рамках реализации государственного задания, проводит публичные мероприятия «День ЖКХ» в городах и районах Самарской области.

Мероприятия проводятся с целью повышения грамотности жителей городов и районов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе «Дня ЖКХ района» сотрудники «Квалификационного центра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» проведут бесплатные обучающие семинары и вебинары в декабре 2020 года по темам:

1. Специальный счет на капитальный ремонт общего имущества МКД. Открытие. Обслуживание.

3 декабря 2020 в 11.00.

Идентификатор конференции: 994 1188 7675. Код доступа: 110539

2. Порядок передачи в пользование общего имущества собственников МКД

17 декабря 2020 в 11.00.

Идентификатор конференции: 917 0022 609. Код доступа: 995497

К участию приглашаются председатели и члены Советов многоквартирных домов, ТОС, управляющие микрорайонами, руководители и специалисты органов местного самоуправления, управляющие компании, председатели ТСД, ТСН, ЖК, ЖСК.