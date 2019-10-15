В Самаре продолжаются ремонт и обустройство контейнерных площадок
15 октября 2019 16:45
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Так, в Самарском районе работы идут на ул. Степана Разина, 38. А обновленной площадкой в районе дома № 108 по ул. Чапаевская жители уже пользуются. Она с бетонным основанием, крышей, укомплектована евроконтейнерами для складирования отходов. Работы здесь подрядчик завершил около двух недель назад.
«Теперь контейнерная площадка выглядит значительно лучше. Раньше баки стояли на земле. А теперь удобнее подходить, удобнее пользоваться, все аккуратно и мусор не мокнет. Вывозят его регулярно. Видно, что перегружать отходы из евроконтейнеров проще», - рассказала жительница дома № 58 по ул. Ленинградская Людмила Лазутова.
Крышки на евроконтейнерах предусмотрены. Но их не закрывают - с учетом пожеланий жителей. Вопрос согласован с районной администрацией.
Всего в данном районе находятся 52 контейнерные площадки. 7 площадок было восставлено в 2017-2018 годах. В этом году по городскому контракту работами будут охвачены 8 площадок – они типовые, за счет бюджета района – 3.
«Все рассматривается индивидуально, в зависимости от того, в каком состоянии находится контейнерная площадка и в каком объеме она нуждается в восстановлении. Также нужно учитывать рельеф местности. Площадки, обустройство которых выполнят за районные средства, будут несколько отличаться от типовых, городских. Но мы постарались, чтобы они максимально органично вписались в исторический облик района. Аукцион назначен на 16 октября, после чего в течение 10 дней будет заключен контракт. Планируем, что за 15-20 дней после этого площадки будут смонтированы», - сообщил глава Администрации Самарского внутригородского района г. о. Самара Роман Радюков.
Работы продолжаются и в Железнодорожном районе, где расположено 265 контейнерных площадок и 40 бункерных. В 2019 году 25 площадок – в ремонте, который по контракту осуществляет Департамент городского хозяйства и экологии. Например, на ул. Мяги, 11 обновленная площадка уже функционирует. Рядом – решетчатые контейнеры для сбора ПЭТ-тары.
«Когда обустраивали площадку, пришлось убрать часть бордюрного камня. Выполнили устройство бетонного основания, однако рядом с ним сейчас земля, во время осадков грязно. Поэтому от лица жителей прошу обратиться внимание на необходимость продолжить благоустройство и возле контейнерной зоны», - отметил старший по дому № 9 по ул. Мяги Дмитрий Викторов.
Представители районной администрации направят соответствующее обращение в профильный Департамент.
Еще 2 площадки – в плане в рамках работ по программе «Формирование комфортной городской среды»: во дворах домов по ул. Мяги, 24, 26, 28 и ул. Аэродромная, 37,39/ул. Волгина, 116, 120. Площадки установлены, идет монтаж крыш. Работы рассчитаны до 30 октября.
«Если раньше контейнерные площадки не имели ни основания, ни ограждения, ни крыши, ни пандусов для съезда контейнеров, то теперь все это предусмотрено. Это важные составляющие. Мусор не будет разлетаться. Все – более практично и комфортно в эксплуатации, обслуживании и содержании. Евроконтейнеры – с крышками, крышки – с отверстиями», - пояснила заместитель главы Администрации Железнодорожного внутригородского района г. о. Самара Ольга Анцева, передает пресс-служба горадминистрации.
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