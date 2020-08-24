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В Самаре после перекладки теплотрасс возобновлено движение на нескольких магистралях, но перекрыто на других улицах

24 августа 2020 15:45
165
Будет ограничено движение по дублеру Ново-Садовой и на улице Советской Армии.
В областной столице завершены работы на участках тепловых сетей, пролегающих под несколькими автомобильными магистралями. Теплоэнергетики провели работы в течение прошедших выходных.

Сегодня утром движение транспорта возобновлено на следующих участках:

на улице Ново-Садовой на участке от Гастелло до Советской Армии;

на улице Советской Армии между домами №№236 и 243 в оба направления;

на Советской Армии от Дыбенко до Гагарина в сторону Гагарина;

на ул. Запорожская в районе дома №19а в оба направления.

Движение автомобильного транспорта будет ограничено на улицах: С 8:00 25 августа по 07:00 27 августа будет закрыто движение по дублеру Ново-Садовой от Советской Армии до 3-й просеки в районе дома №164а в сторону «из города». Объезд с улицы Советской Армии в сторону Московского шоссе через правый поворот по основному ходу Ново-Садовой.

С 20:00 28 августа по 06:00 31 августа для проведения работ на тепловых сетях будет перекрыт дублер Ново-Садовой от Гастелло до Советской Армии с приостановлением трамвайного движения. В это время трамваи №№20 и 22 будут следовать по Ново-Вокзальной,
Ставропольской, до Дома печати, Постникова оврага и далее по маршруту в оба направления.

Трамваи №5 поедут от Чапаевской до Постникова оврага.

С 20:00 28 августа по 06:00 31 августа закрывается движение на улице Советской Армии от Гагарина до Дыбенко в сторону Дыбенко. Объезд — по улице Запорожской.

Руководство АО «ПТС приносит извинения жителям города за временные неудобства, связанные с подготовкой города к зиме. 
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Комментарии


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