В Самаре после перекладки теплотрасс возобновлено движение на нескольких магистралях, но перекрыто на других улицах

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Сегодня утром движение транспорта возобновлено на следующих участках:на улице Ново-Садовой на участке от Гастелло до Советской Армии;на улице Советской Армии между домами №№236 и 243 в оба направления;на Советской Армии от Дыбенко до Гагарина в сторону Гагарина;на ул. Запорожская в районе дома №19а в оба направления.: С 8:00 25 августа по 07:00 27 августа будет закрыто движение по дублеру Ново-Садовой от Советской Армии до 3-й просеки в районе дома №164а в сторону «из города». Объезд с улицы Советской Армии в сторону Московского шоссе через правый поворот по основному ходу Ново-Садовой.С 20:00 28 августа по 06:00 31 августа для проведения работ на тепловых сетях будет перекрыт дублер Ново-Садовой от Гастелло до Советской Армии с приостановлением трамвайного движения. В это время трамваи №№20 и 22 будут следовать по Ново-Вокзальной,Ставропольской, до Дома печати, Постникова оврага и далее по маршруту в оба направления.Трамваи №5 поедут от Чапаевской до Постникова оврага.С 20:00 28 августа по 06:00 31 августа закрывается движение на улице Советской Армии от Гагарина до Дыбенко в сторону Дыбенко. Объезд — по улице Запорожской.Руководство АО «ПТС приносит извинения жителям города за временные неудобства, связанные с подготовкой города к зиме.