В Самаре перекроют улицу Фрунзе из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе

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Будет проведен ремонт трубы холодного водоснабжения диаметром 63 мм. Технические условия участка таковы, что для проведения работ движение личного и общественного транспорта на участке улицы Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Л.Толстого будет закрыто с 00:00 1 августа до окончания работ.На время ремонта отключать жителей от водоснабжения не планируется, все должны быть с водой.