В Самаре отапливается более 95% жилищного фонда
3 октября 2019 14:29
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В оперативном порядке во взаимодействии ресурсоснабжающих и управляющих организаций устраняются технологические замечания или неполадки в случае их возникновения после пуска тепла. На контроле специально созданного штаба находятся все вопросы поэтапного подключения отопления оставшихся домов. Последовательность исполнения задач по каждому адресу оценивается в ходе совещаний штаба – они организуются несколько раз в течение суток.
Наиболее активные темпы включения, согласно сведениям Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары, - в Красноглинском, Куйбышевском, Советском районах (99,7%, 99,1%, 96,2% - соответственно).
По-прежнему среди получающих тепло домов больше всего тех, что в жилищном фонде ТСЖ и ЖСК (98,7%) и на обслуживании управляющих организаций (95,1%). Вместе с тем отметим, что значительно нарастили темпы подключения как в ведомственном фонде, так и в фонде непосредственного управления. Так, только за минувшие сутки на 24% увеличилось количество отапливаемых МКД, в которых собственники самостоятельно заключили договоры с организациями, предоставляющими коммунальные услуги. Таких домов в городе 550, с теплом уже 508. Причем такие дома с индивидуальным отоплением обеспечены теплоресурсом в полном объеме.
В ближайшие дни дадут старт работе «горячей линии». Дополнительная информация и телефоны, по которым можно подать обращения, касающиеся отопления, будут дополнительно опубликованы на официальном сайте Администрации Самары и профильного департамента, передает пресс-служба горадминистрации.
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