В Самаре ограничат горячее водоснабжение на нескольких улицах в выходные дни

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- 3, 5 и 6 просек, ул. Советской Армии, ул. Ново-Садовой, ул. Солнечной;- ул. Запорожской, ул. Гагарина, ул. Победы, 1-го Безымянного переулка и ул. Дыбенко.Напомним, что с 20:00 21 августа до 06:00 24 августа 2020 года также будет ограничено движение транспорта по улице Ново-Садовой на участке от улицы Гастелло до улицы Советской Армии, а с 10:00 21 августа до 05:00 24 августа 2020 года по улице Советской Армии на участке между домами 236 и 243 в оба направления.Кроме того, с 20:00 21 августа до 06:00 24 августа 2020 года будет ограничено движение транспорта по улице Запорожской на участке от улицы Дыбенко до Гагарина в оба направления, а также по улице Советской Армии в районе перекрестка с улицей Печерской в направлении улицы Гагарина, передает пресс-служба горадминистрации.