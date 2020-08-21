В Самаре ограничат горячее водоснабжение на нескольких улицах в выходные дни

Я нашел ошибку
Главные новости:
Все автобусные маршруты, проходящие по Московскому шоссе, будут работать в обычном режиме.
В день матча «Крылья Советов» - «Оренбург» будет организовано дополнительное транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»
Мужчина приобрел наркотик через тайник, расположенный в одном из гаражных массивов.
Самарец приобрел 3 грамма героина и получил 2 года тюрьмы
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по ремонту теплотрасс.
В Самаре ограничат движение транспорта по улицам Запорожской и Советской Армии
Телесные повреждения получил пассажир автомобиля «Хонда», он был госпитализирован.
В Самаре на перекрестке столкнулись «Лада Гранта» и «Хонда»
Пострадала 8-летняя девочка, ей было назначено амбулаторное лечение.
В Ставропольском районе, молодой человек за рулем «Шевроле», нарушив ПДД, столкнулся с «ВАЗ 11183»
В Госдуме хотят усилить ответственность за превышение нормы шума мотоциклистами. Нынешний штраф в 500 рублей парламентарии считают недостаточным
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
В результате реализации этого проекта вуз наладит научно-исследовательское сотрудничество между учеными НИУ ВШЭ и нейрофизиологами СамГМУ.
НИУ ВШЭ и СамГМУ будут совместно исследовать мозг
Он добавил, что страны Запада пытаются использовать Белоруссию против России.
Лукашенко обвинил США и Европу в организации беспорядков в Белоруссии
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.1
0.33
EUR 87.73
0.3
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Стреляют, плавают, бегут: в Самаре проходит чемпионат ЦВО по офицерскому троеборью
СамГМУ покажет на фестивале «NAUKA 0+» увлекательный мир медицины
СОДБ проведет четвертые «Аксаковские онлайн-чтения»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре ограничат горячее водоснабжение на нескольких улицах в выходные дни

21 августа 2020 11:22
192
В связи с проведением работ по перекладке тепловых сетей.
По информации АО «Предприятие тепловых сетей» в связи с проведением работ по перекладке тепловых сетей в рамках подготовки города к отопительному сезону 2020-2021 в период с 20:00 21 августа 2020 года до 12:00 24 августа 2020 года планируется ограничить горячее водоснабжение в границах следующих улиц:

- 3, 5 и 6 просек, ул. Советской Армии, ул. Ново-Садовой, ул. Солнечной;

- ул. Запорожской, ул. Гагарина, ул. Победы, 1-го Безымянного переулка и ул. Дыбенко.

Напомним, что с 20:00 21 августа до 06:00 24 августа 2020 года также будет ограничено движение транспорта по улице Ново-Садовой на участке от улицы Гастелло до улицы Советской Армии, а с 10:00 21 августа до 05:00 24 августа 2020 года по улице Советской Армии на участке между домами 236 и 243 в оба направления.

Кроме того, с 20:00 21 августа до 06:00 24 августа 2020 года будет ограничено движение транспорта по улице Запорожской на участке от улицы Дыбенко до Гагарина в оба направления, а также по улице Советской Армии в районе перекрестка с улицей Печерской в направлении улицы Гагарина, передает пресс-служба горадминистрации. 
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Благоустройство региона
19 августа 2020  19:49
Продолжается масштабная кампания по перекладке тепловых сетей.
В Самаре в ближайшие выходные перекроют несколько улиц
Продолжается масштабная кампания по перекладке тепловых сетей.  Благоустройство региона
461
19 августа 2020  17:16
Общая площадь территорий в границах городского округа Самара, где требуется регулярный покос, составляет порядка 2 200 гектаров.
В Самаре продолжают косить траву
Общая площадь территорий в границах городского округа Самара, где требуется регулярный покос, составляет порядка 2 200 гектаров.  Благоустройство региона
515
14 августа 2020  13:06
Трамваи изменили маршрут: в историческом центре Самары обвалился грунт ЧП произошло на месте ремонтных работ на теплосетях.
Трамваи изменили маршрут: в историческом центре Самары обвалился грунт
 ЧП произошло на месте ремонтных работ на теплосетях. Благоустройство региона
618
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,... Капитальный ремонт в Самаре
3179
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
1566
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях. Капитальный ремонт в Самаре
1596
Весь список
Всё в Дом
13 апреля 2020  22:34
Автополив и его главные преимущества
 Психологи и эзотерики утверждают, что зеленый цвет - символ богатства и процветания. Яркий цвет сочной зелени ухоженного иного газ она станет для Вас не просто... Всё в Дом
3345
25 марта 2020  10:48
Фарфоровые тарелки ручной работы в интерьере
Фарфоровые тарелки ручной работы в интерьере
 Авторский интерьер невозможно себе представить без утонченных и неповторимых вещей, аксессуаров и стильных элементов декора.  Всё в Дом
1018
6 марта 2020  12:14
Как правильно выбрать деревянную кровать
 Порой при обустройстве спальни хочется опустить руки: кроватей слишком много, а нужна всего одна.  Всё в Дом
1834
Весь список
ЖКХ
21 августа 2020  13:33
Задолженность (более 250 тысяч рублей) у владельца машины числится за несколько периодов, начиная с 2013 года.
На автомобиль должника Самарского филиала ЭнергосбыТ Плюс наложен арест
Задолженность (более 250 тысяч рублей) у владельца машины числится за несколько периодов, начиная с 2013 года.  ЖКХ
164
21 августа 2020  12:41
Именно отходы домашнего производства становятся причиной увеличения засоров на сетях канализации.
Работники канализации не любят домашние заготовки
 Именно отходы домашнего производства становятся причиной увеличения засоров на сетях канализации. ЖКХ
173
21 августа 2020  11:22
В связи с проведением работ по перекладке тепловых сетей.
В Самаре ограничат горячее водоснабжение на нескольких улицах в выходные дни
В связи с проведением работ по перекладке тепловых сетей.  ЖКХ
190
Весь список

Экология
14 августа 2020  13:37
В Самарской области обещают грозу
В Самарской области обещают грозу
 Дождь сохранится всю ночь. Экология
899
12 августа 2020  09:53
На севере Москвы стали массового гибнуть утки
На севере Москвы стали массового гибнуть утки
 На данный момент экологи рассматривают несколько вариантов происходящего. Экология
503
6 августа 2020  10:29
Богомолы атаковали Самару
Богомолы атаковали Самару
Жители региона все чаще сталкиваются с хищными насекомыми. Экология
643
Весь список

Видео
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
1033
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
1102
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
1006
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
1411
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1911
4 августа 2020  11:45
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
  Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1258
Весь список
Фоторепортажи
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
1204
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
3815
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4325
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3775
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4753
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4864
Весь список
В центре внимания
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов.
20 августа 2020  16:24 
В Самаре состоялось заседание оргкомитета по подготовке международного патриотического проекта «Самарское знамя»
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов. Политика региона
523
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.
20 августа 2020  14:26 
Впервые за 37 лет в Самарской области возобновилась работа санавиации
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.  Здравоохранение
528
VII-й Самарский кинофестиваль 70/30 состоится
20 августа 2020  14:04 
VII-й Самарский кинофестиваль 70/30 состоится
 4-5 сентября 2020 года в Центре российской кинематографии «Художественный» им.Т.А.Ивановой состоится VII-й Открытый Самарский фестиваль независимого кино 70/30. Культура
505
Минэкономразвития и инвестиций СО подготовило рейтинг муниципальных образований по исполнению показателей нацпроектов.
20 августа 2020  11:45 
В Самарской области подвели промежуточные итоги реализации нацпроектов
Минэкономразвития и инвестиций СО подготовило рейтинг муниципальных образований по исполнению показателей нацпроектов.   Политика региона
393
Обсудили организацию вакцинации от гриппа и тестирования на COVID-19 на предприятиях региона.
20 августа 2020  09:19 
Виктор Кудряшов провёл заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Обсудили организацию вакцинации от гриппа и тестирования на COVID-19 на предприятиях региона.  Политика региона
1013
Весь список
Акценты
Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести проверку тех территорий, где, несмотря на режим ЧС из-за заболевания, продолжается реализация свинины.
20 августа 2020  19:57 
Дмитрий Азаров поручил провести проверку нарушений, связанных с реализацией свинины во время АЧС
Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести проверку тех территорий, где, несмотря на режим ЧС из-за заболевания, продолжается реализация свинины.  Политика региона
460
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов.
20 августа 2020  16:24 
В Самаре состоялось заседание оргкомитета по подготовке международного патриотического проекта «Самарское знамя»
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов. Политика региона
519
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.
20 августа 2020  14:26 
Впервые за 37 лет в Самарской области возобновилась работа санавиации
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.  Здравоохранение
527
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1759
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1704
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1911
Весь список
Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
638
19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
2756
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
2914
Весь список