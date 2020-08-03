В Самаре ограничат движение транспорта по улице Алексея Толстого

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы в период с 08:00 4 августа 2020 года до 20:00 10 сентября 2020 года будет ограничено движение транспорта по улице Алексея Толстого на участке от улицы Венцека до улицы Ленинградской
Подробнее со схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении
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Просим горожан с пониманием относиться к необходимости ремонта и технического перевооружения теплотрасс в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов и заблаговременно планировать маршруты следования, передает пресс-служба горадминистрации.
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