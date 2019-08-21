В Самаре на Стара-Загоре 25 многоквартирных жилых домов и школа остались без воды

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Установлено, что на время проведения ремонтных работ приостановлено водоснабжение потребителей 25 многоквартирных жилых домов(3869 человек, из них 1100 детей) и социально-значимый объект (МБОУ школа № 36).Ремонтные работы проводятся силами ООО «СКС».Население, проживающее в домах, попавших в зону отключения, оповещено через управляющие компании посредствам расклейки объявлений на информационных стендах и досках объявлений, а также через старших по домам.Для обеспечения населения питьевой водой от ООО «СКС» выставлен 1 бойлер (объемом 10 м3) по адресу г.о. Самара, Промышленный район, ул. Стара-Загора, д. 113 А.Планируемое время восстановления водоснабжения потребителей – 18:00 21 августа.К ликвидации происшествия привлечены 15 человек, 6 единиц техники.Дополнительная информация уточняется, передает пресс-служба облМЧС.