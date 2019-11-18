В Самаре на Гагарина нарушено водоснабжение из-за утечки на трубопроводе

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Установлено что, произошла утечка на трубопроводе диаметром 900 мм. На время проведения работ было приостановлено водоснабжение потребителей 70 многоквартирных жилых домов с населением 9870 человек (в том числе 970 детей и 10 маломобильных граждан под контролем родственников и социальных служб), 4 социально-значимых объекта (3 детских сада, 1 школа).Население, проживающее в домах, попавших в зону отключения, оповещено через управляющие компании путем подворового обхода и расклейки объявлений.Для обеспечения населения питьевой водой выставлено 3 бойлера по адресам: ул. Гагарина, д.25, ул. Мориса Тореза, д. 3 и ул. Мориса Тореза, д. 34.Ремонтные работы проводятся силами ООО «СКС»К ликвидации происшествия привлечены 23 человека, 10 ед. техники, от МЧС России 2 человека, 1 единица техники, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧ