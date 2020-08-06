В Самаре на 11 участках теплотрасс завершаются ремонтные работы

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«На 3 объектах ремонтные работы закончены, ведется благоустройство. Еще на 8 объектах работы на стадии завершения, выполнено порядка 80%. В ближайшее время и там приступят к обратной засыпке траншей», - рассказал руководитель Управления эксплуатации ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Юрий Козельский.Техническое перевооружение объекта по улице Стара-Загора, 159 строительная компания начала с самом сложного, по мнению подрядчика, участка - во дворе дома, где глубина залегания старой трубы более 5 метров, а также десяток пересечений с другими коммуникациями.«Самое сложное – это демонтаж и сама стройка канала. Работы зависят от погодных условий. Когда выстилается труба, процессы, конечно, тоже трудоёмкие, но они уже полностью понятные, очевидные. Главное, что самый трудный этап мы уже прошли, и сейчас работы пойдут быстрее», - пояснил руководитель строительной компании Сергей Щеглов.Компании поставлена задача: завершить работы во дворе дома до 1 сентября. На оставшемся отрезке сети должны быть заменены до 15 сентября.А на объекте по улице Физкультурной на пересечении с улицей А. Матросова работы выполнены на 80%. Сейчас здесь заканчивается монтаж трубопровода, он почти проложен, близятся к завершению и сварочные работы.«В договоре с заказчиком у нас прописано, что мы обязаны 100% швов проверять рентгеном либо ультразвуком. Поэтому все без исключения места сварки диагностируются специальной аппаратурой. Это позволяет исключить брак в работе, - проинформировал заместитель директора строительной компании Илья Толярук. - В случае обнаружения недочетов сварщикам придется переделывать работу, а при диаметре трубы в 700 мм на один шов уйдет минимум 4 часа. Поэтому рабочие очень ответственно относятся к своему делу, зная, что будет тщательный контроль».Со следующей недели на данном объекте подрядчик намерен приступить к перекрытию канала, в который уложены трубы, специальной гидроизоляцией. А к 17 августа планируется передать 90% трассы под благоустройство.Также приближается к завершению техническое перевооружение теплотрассы по улице Ульяновской.«Техническая схема собрана. Часть участка от улицы Садовой до улицы Самарской уже передана под благоустройство, там практически все уже засыпано. В начале следующей недели передаем следующий участок - от Самарской до Галактионовской», - рассказал руководитель строительной организации Артур Цомартов. - По оставшемуся отрезку на Галактионовской нам еще предстоит «марш-бросок». Завершить все работы предполагаем до 1 сентября».Напомним, первоначально в этот строительный сезон предполагалось отремонтировать 15 объектов, но благодаря переходу города к единому ценовому «поясу» появилась возможность заменить дополнительно еще 7 участков. На этой неделе подрядные организации приступили к перекладкам еще на ряде участков, которые запланировано заменить сверх нормы. Планируется, что до конца текущей недели работы начнутся уже на всех дополнительных объектах - ресурсоснабжающей организацией проведены торги, определены подрядные организации, заключены договоры.В общей сложности в ходе подготовки к зимнему сезону 2020-2021 должно быть обновлено более 21 километра труб теплоснабжения на 22 участках, передает пресс-служба горадминистрации.