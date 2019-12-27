В Самаре и Тольятти открыты новые офисы обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс»
27 декабря 2019 15:53
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В 2019 году Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» открыл сразу пять офисов обслуживания клиентов. Всего на территории региона работает 11 офисов компании: по одному в Новокуйбышевске и Сызрани, шесть в Самаре, 3 в Тольятти. Внутренняя планировка каждого центра обслуживания удобна для посетителей, все офисы оснащены современной техникой, расположены вблизи маршрутов следования общественного транспорта. «ЭнергосбыТ Плюс» занимают помещения на первых этажах, рядом находятся почта, банки, жилые кварталы, остановки автобусов.
«Мы планомерно повышаем качество клиентского сервиса в регионе, развиваем сеть центров обслуживания населения. Надеемся, что в новом 2020 году жители Самарской области смогут решать все вопросы относительно начислений, передачи показаний приборов учета, оплаты счетов за тепло и ГВС еще быстрее и
с максимальным комфортом», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.
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В Самарской области ЭнергосбыТ Плюс обслуживает более 13 тысяч юридических лиц и 385 тысяч бытовых абонентов, передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».
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