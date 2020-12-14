В Самаре частично перекроют улицу Победы

108

Сегодня, 14 декабря, с 22.00 будет перекрыта часть ул. Победы от пер. Штамповщиков до ул. Калинина в сторону пл. Кирова для устранения причин утечки на водопроводной линии диаметром 300 мм. Объезд будет осуществляться по пер. Штамповщиков, ул. Физкультурной, ул. Калинина. Работы планируется завершить к утру 15 декабря, движение восстановить – в течение дня 15 декабря.

Приносим извинения за доставленные неудобства и просим водителей заранее планировать более удобные маршруты движения, передает пресс-служба "РКС-Самара".