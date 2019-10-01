В Самаре более 80% жилых домов подключены к теплоисточникам
1 октября 2019 15:22
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В частности, оперативная ликвидация 23-х повреждений позволит организовать подачу тепла, в том числе, полутора сотням МКД, а также оставшимся социальным объектам.
Ресурсоснабжающей организации – «ПТС» - поручено нарастить темпы ремонтных работ на тепловых вводах, привлечь для этого дополнительную спецтехнику и персонал. И те многоэтажки, которые можно подключить к отоплению – подключать, параллельно завершая работы на вводах.
«Дома, которые расположены в Самарском и части Ленинского внутригородских районов и запитаны от ГРЭС, с повреждениями включать нельзя. Однако в другие высотки возможно начать подачу отопления, даже если есть повреждения на вводе – дом запускается по одной трубе. Да, температура теплоносителя в этом случае будет несколько снижена. Условно говоря, должно, например, быть 80 градусов, а в данных условиях температурный режим теплосети будет 60 градусов. Но ведь дом уже будет отапливаться! Сегодня поставлена задача – отработать такие дома. И не дожидаясь, пока полностью устранят повреждения, запустить систему отопления», - подчеркнул Владимир Василенко.
Наибольший объем работ в части ликвидации повреждений – в Железнодорожном, Кировском и Самарском районах.
«Сейчас ситуация с подключением штатная, и в целом процент отапливаемых помещений больше по сравнению с прошлогодним периодом. Но за каждым процентом стоят люди. Так что пока не будет тепла в каждом здании, мы работаем точечно – ситуацию досконально разбираем по каждому адресу», - добавил Первый вице-мэр Самары.
Больше всего отапливаемых домов – в жилищном фонде ТСЖ и ЖСК (подключено 85,7%), а также в ведомственном фонде (с теплом 82,2%). Быстрее всего подачу тепла организовали в МКД Красноглинского, Куйбышевского и Ленинского районов (97,9%, 97,1% и 90,3% - соответственно). При этом наибольшее количество МКД находится в Кировском районе (1562 МКД) и Промышленном районе (1546 МКД), где с подключением тепла справились на 77,4% и 74,5% - соответственно.
Кроме того, на 10 часов утра текущего дня 99,1% медицинских учреждений (316 зданий) также получают тепло. Осталось подать теплоресурс во встроенные помещения лечебных учреждений.
Почти 98% учреждений образования (618 объектов) тоже отапливаются.
Специальный штаб проинформирован и о том, что батареи стали горячими в большинстве учреждений культуры и спорта (порядка 91%; 131 и 42 объекта – соответственно), передает пресс-служба горадминистрации.
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