В Самаре «ЭнергосбыТ Плюс» начинает ограничивать горячее водоснабжение злостным неплательщикам за тепло

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В Самаре прошли очередные совместные рейды судебных приставов и специалистов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». В ходе рейдов был наложен арест на личный автотранспорт, бытовую технику должников за тепло. Эти мероприятия проведены в рамках большой кампании 2019 года по взысканию задолженности «Внимание, должник!», в ходе которой судебные приставы и энергетики посещают потребителей тепла и горячей воды, имеющих долг свыше 5 тысяч рублей.По итогам 10 месяцев этого года в Самарской области общая сумма долгов физических лиц перед поставщиками тепловой энергии превысила 1,3 млрд рублей. С начала года проведено несколько десятков рейдов, в отношении порядка 21 тысячи неплательщиков применены меры по принудительному взысканию задолженности.В качестве мер воздействия на забывчивых горожан по-прежнему наиболее эффективны аресты личного имущества — автомобилей и бытовой техники. Например, должник, проживающий Самаре, погасил свой долг в размере 67 тысяч рублей на следующий день после проведения исполнительных действий по аресту его автомобиля. Кроме этой суммы ему пришлось компенсировать затраты на работу автоэвакуатора и внести исполнительский сбор. Кроме того, в ходе рейдов по должникам за тепло конфисковано 24 автомобиля, 22 из которых возвращены владельцам после полного погашения долга. Также более 180 постановлений было вынесено неплательщикам об ограничении на выезд за пределы РФ.В текущем году к должникам применяется еще одна мера — ограничение горячего водоснабжения. По постановлению суда специалисты проводят опломбировку сети ГВС внутри жилого помещения до полного погашения долга. Нарушение целостности такой пломбы влечет за собой административную ответственность. Во время первого такого рейда в Самаре возможности пользоваться горячей водой лишили трех должников в Октябрьском и Железнодорожном районах Самары.«Отсутствие горячей воды каждый день напоминает должнику о необходимости оплачивать услуги поставщика, — подчеркивает Юрий Рябов, директор по продажам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».— В этом году такая мера будет применяться максимально широко в отношении недобросовестных потребителей. Единственным способом для должников снова мыться в горячем душе станет полное погашение долга», передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».Фото из открытых источников