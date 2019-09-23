В Самаре 26 сентября начинается отопительный сезон
23 сентября 2019 15:50
334
Подготовку к отопительному сезону и контроль за ходом пуска тепла будет осуществлять специально созданный штаб, в состав которого вошли представители городских департаментов, администраций внутригородских районов, Государственной жилищной инспекции, Ростехнадзора, Городской административно-технической инспекции по благоустройству и теплоснабжающих организаций.
На сегодняшний день в Самаре к зиме готов 10261 многоквартирный дом, что составляет 100% от общего количества. К работе в полном объеме подготовлены 102 самарских котельных, 700 объектов социальной сферы, из них 469 объектов образования и 141 объект культуры.
Информация о пуске тепла и о вводе в действие объектов инженерной инфраструктуры ежедневно будет поступать в Администрацию Самары круглосуточно в режиме он-лайн. На особом контроле находятся школы и детские сады.
В этом году в Самаре впервые готовность жилфонда к зимнему сезону будет оцениваться многоступенчато. Помимо проверки гидравлических систем, дополнительно проверяется состояние кровель, вентканалов и дымоходов, исправность газового оборудования. В числе требований – и урегулирование задолженностей. Паспорт готовности жилого дома выдается только при условии, что замечаний нет по всем позициям. Представители внутригородских районов контролируют соблюдение каждого из критериев. В 2019 году запланирован ремонт 1328 кровель многоквартирных домов, из них более тысячи уже отремонтированы, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
23 сентября 2019 11:17
Для этого городские власти планируют сменить зонирование нескольких участков. Благоустройство региона
187
20 сентября 2019 13:56
В МП «Парки Самары» считают, что избежать проблем поможет только особый контроль за детьми Благоустройство региона
292
20 сентября 2019 13:27
.Заброшенный пустырь превратили в современное место для отдыха с детской площадкой Благоустройство региона
299
Капитальный ремонт в Самаре
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1391
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6482
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2984
Всё в Дом
14 сентября 2019 12:30Что лучше варочная панели или газовая плита
Ни для кого не секрет, что опытная домохозяйка проводит на кухне очень много времени. Всё в Дом
214
12 сентября 2019 19:39Замена старым подручным средствам – надежный скотч упаковочный
Какая может быть альтернатива в обвязке и упаковке гофрокоробок? Давайте рассмотрим и разберемся - почему используется скотч упаковочный и кто его производит и... Всё в Дом
115
2 сентября 2019 17:39Преимущества стиральных машинок с вертикальной загрузкой
Сколько времени существуют стиральные машинки с вертикальным типом загрузки, столько времени и идут споры о том, чем же она лучше. Всё в Дом
330
ЖКХ
23 сентября 2019 17:29
Аварийная бригада локализовала утечку газа, образовавшуюся из-за повреждения газопровода в результате обрушения стены аварийного частично расселенного... ЖКХ
102
23 сентября 2019 15:50
В настоящее время ведется работа по регулировке и отладке режимов работы отопительных систем в жилом фонде. ЖКХ
333
23 сентября 2019 10:46
Самарцам напоминают: осмотрите пломбы приборов учёта прямо сейчас! При повреждении пломб расчёт за воду ведётся так, будто кран открыт на полную... ЖКХ
316
Экология
23 сентября 2019 11:21
Прогнозируется температура, ниже климатической нормы, характерная для октября. Экология
177
21 сентября 2019 11:27
В воскресенье, 22 сентября, столбики термометров опустятся до +1. Экология
438
20 сентября 2019 11:54
Погоду в регионе формируют атлантические циклоны. Экология
237
Видео
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
386
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
331
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
547
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
363
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
850
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
403
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1080
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
753
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
993
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1167
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
586
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2450
Мероприятия