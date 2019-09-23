В Самаре 26 сентября начинается отопительный сезон

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По словам первого заместителя главы Самары, в настоящее время все объекты социальной сферы и жилищного фонда готовы к старту отопительного сезона. Городские власти не стали дожидаться температурного минимума и уже 21 сентября начали подключать социальные объекты – учреждения здравоохранения, детские сады и школы. В настоящее время ведется работа по регулировке и отладке режимов работы отопительных систем в жилом фонде.Подготовку к отопительному сезону и контроль за ходом пуска тепла будет осуществлять специально созданный штаб, в состав которого вошли представители городских департаментов, администраций внутригородских районов, Государственной жилищной инспекции, Ростехнадзора, Городской административно-технической инспекции по благоустройству и теплоснабжающих организаций.На сегодняшний день в Самаре к зиме готов 10261 многоквартирный дом, что составляет 100% от общего количества. К работе в полном объеме подготовлены 102 самарских котельных, 700 объектов социальной сферы, из них 469 объектов образования и 141 объект культуры.Информация о пуске тепла и о вводе в действие объектов инженерной инфраструктуры ежедневно будет поступать в Администрацию Самары круглосуточно в режиме он-лайн. На особом контроле находятся школы и детские сады.В этом году в Самаре впервые готовность жилфонда к зимнему сезону будет оцениваться многоступенчато. Помимо проверки гидравлических систем, дополнительно проверяется состояние кровель, вентканалов и дымоходов, исправность газового оборудования. В числе требований – и урегулирование задолженностей. Паспорт готовности жилого дома выдается только при условии, что замечаний нет по всем позициям. Представители внутригородских районов контролируют соблюдение каждого из критериев. В 2019 году запланирован ремонт 1328 кровель многоквартирных домов, из них более тысячи уже отремонтированы, передает пресс-служба горадминистрации.