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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре 85% социальных и медицинских учреждений с круглосуточным пребыванием получают отопление

26 сентября 2019 16:31
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Со вчерашнего дня началась подача тепла и в жилые дома.
Работы по подключению тепла отслеживает специально созданный штаб под руководством Первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. Утреннее совещание определяет основные направления и адреса в работе коммунальных служб города на весь день.

Первая тема совещания, состоявшегося в Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара, - подключение отопления в социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей: стационарах, интернатах, домах ребенка и престарелых. Они контролируются поадресно. Первый вице-мэр поручил взять на особый контроль и до вечера доложить о ситуации по 4 таким учреждениям, в которые тепло еще не пришло. Остальные, а это порядка 85% заведений, где люди находятся постоянно, уже отапливаются.

Параллельно идет подключение отопления и в других социальных объектах: в школах, детских садах, зданиях сферы здравоохранения, учреждениях культуры, спорта, дошкольного образования. Им подачу тепла начали осуществлять еще в минувшие выходные, до официального старта отопительного сезона. На утро сегодняшнего дня с теплом 185 медицинских учреждений (58 %), 147 школ (63,9%) и 148 детских садов (66,1%), а также 17 высших учебных заведений, 9 средне-специальных учебных заведений, 17 учреждений дополнительного образования, 16 учреждений культуры, 12 учреждений спорта, 9 - опеки, попечительства и социальной поддержки.

Со вчерашнего дня началась подача тепла и в жилые дома. На утро 26 сентября с теплом 311 многоквартирных домов, то есть за сутки тепло пришло еще почти в 300 зданий.

Ресурсоснабжающие организации запускают котельные и заполняют системы отопления. У муниципального предприятия г.о. Самара «Инженерная служба» уже дают тепло 30 городских котельных. Всего в ведении организации - 58 котельных и один тепловой пункт. Сегодня планируется запустить еще 10 котельных, а за ближайшие выходные подключить к работе и остававшиеся. До сегодняшнего дня запускались котельные, от которых были запитаны социальные объекты, теперь необходимо отрегулировать работу всех остальных.

Сегодня на городском штабе обсуждали и самые проблемные точки. В двух домах по улице Победы и Стара-Загора, где проводятся работы по замене стояков отопления Фондом капремонта, работы еще не завершены. По первому адресу, по информации Фонда, расторгнут договор с недобросовестным подрядчиком, срезавшим стояки отопления, но не приступившим к монтажу новых труб. Планируется, что уже завтра на объект придет новый подрядчик и закончит начатые работы. По второму адресу, в доме по Стара-Загоре, подрядчикам не удается попасть в квартиры и своевременно провести работы - по вине отдельных собственников, которые препятствуют доступу в свое жилье.

«Мы знаем эти адреса, где рабочих не пускают жители. Но необходимо завершить работы по двум подъездам для того, чтобы сделать стояки и подключить узлы отопления. Другие жители этого дома не должны страдать. Принято решение привлекать полицию и совместно заходить в эти квартиры, завершать ремонт», - рассказал Владимир Василенко.

Необходимо отметить, что приход тепла во все дома единовременно невозможен по технологическим условиям. Обычно на работы по подключению уходит порядка 10-14 дней.

«Планируем, что штатно войдем в отопительный сезон, когда основное количество зданий будет подключено, это ориентировочно к 5 – 7 октября», - пояснил Владимир Василенко.

Контроль за подачей тепла в соцобъекты и жилые дома идет непрерывно. Утром и вечером отслеживается количество подключенных к теплу объектов. Уже послезавтра, в субботу, состоится следующий штаб, на котором запланировано посетить проблемные объекты, передает пресс-служба горадминистрации. 



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Комментарии



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