В СО подвели итоги реализации программы энергоэффективного капремонта
13 февраля 2020 17:17
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Во вторник, 11 февраля, в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, на совещании, посвященному реализации программы энергоэффективного капитального ремонта на территории Самарской области, председатели ТСЖ получили благодарственные письма Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за участие в программе возмещения части расходов на оплату работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов.
В мероприятии приняли участие представители ГК Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, НП «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль», представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской
области, регионального центра «ЖКХ Контроль» и руководители ТСЖ.
Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» рассказала о программе:
«Государство через Фонд содействия реформированию ЖКХ дает собственникам средства на энергоэффективный капремонт. Жители могут установить в доме оборудование, регулирующее подачу тепла, утеплить кровлю и фасад, что, в итоге, уменьшит сумму платежей. Программа существует с 2017 года, но участвовали в ней немногие, поскольку раньше действовал сложный алгоритм подачи документов. Теперь специалисты нашего центра самостоятельно собирают заявки, помогают людям просчитывать потенциал энергоэффективности и дают свои рекомендации. Самарская область вошла в десятку пилотных регионов, жители которых при помощи общественников уже могут формировать и направлять заявки в Фонд».
Эксперты отметили важные условия участия в данной программе и получения субсидий в дальнейшем: в многоквартирных домах должен быть открыт специальный счет для проведения капремонта, здание не должно быть аварийным и подлежащим сносу, срок эксплуатации дома – более пяти лет и менее шестидесяти лет, МКД должен быть оснащен общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов, а также доказать, что ремонт позволяет экономить не меньше 10 %. Последнее условие можно проанализировать, рассчитав потенциал энергоэффективности на сайте с помощью специального приложения «Помощник ЭКР». А разобраться с процедурой участия в конкурсе помогут специалисты.
Врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Михаил Татаринцев обозначил:
«Правила есть и на сайте ЖКХ и на нашем сайте Миненерго. Но мы знаем, что не все жители ознакомились с условиями и наша с вами задача - помочь и соседям, и друзьям принять участие на 20-ый и следующие годы.»
Реализация данной программы во многом зависела от помощи Главы Железнодорожного района Вадима Тюнина:
«Не скажу, что это было просто, но люди упорно шли к своей цели. Коллективное сотрудничество общественников, муниципальных властей, областного министерства энергетики и ЖКХ дало результат. Здесь очень важен командный подход. Теперь представители ТСЖ этих домов даже сами».
«Самое сложное − убедить жильцов многоквартирных домов в том, что это им выгодно. В Самаре это получилось. Программа доказала свою эффективность − люди не только улучшили условия проживания, но и стали меньше платить за коммунальные услуги. Надеюсь, что глядя на них, за дело возьмутся и другие собственники», - отметил Сергей Ульянкин, заместитель директора Департамента модернизации систем коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ.
В целом, после установки энергоэффективного теплообрудования собственники получили экономию при оплате за коммунальные услуги до 35 %.
Напоминаем жителям, что с более подробной информацией о порядке предоставления финансовой поддержки и полным перечнем предъявляемых к дому требований можно ознакомиться на официальном сайте Фонда при переходе по ссылке, передает пресс-служба облправительства.
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