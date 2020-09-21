В РКС-Самара разработали и начали устанавливать устройство для предотвращения падения в колодцы. 

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Воровство водопроводных и канализационных крышек зачастую приводит к тому, что колодцы некоторое время стоят открытыми.

Чтобы предотвратить вероятную трагедию, специалисты «РКС-Самара» разработали механизм, позволяющий человеку, не заметившему отсутствие крышки, не упасть внутрь колодца.

В настоящее время установлено 50 таких приспособлений, в планах – до конца года установить ещё 40. Акцент делается на колодцы, расположенные вблизи детских площадок и образовательных учреждений.