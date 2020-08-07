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В «РКС-Самара» провели День нового сотрудника

7 августа 2020 14:56
207
Работники уже прошли испытательный срок, познакомились со своими непосредственными обязанностями и спецификой производства.
В «РКС-Самара» впервые после большого перерыва из-за пандемии провели День нового сотрудника. Работники уже прошли испытательный срок, познакомились со своими непосредственными обязанностями и спецификой производства. С корпоративными требованиями, особенностями, традициями, историей предприятия сотрудников знакомили руководители компании. 



Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков заметил, что новобранцы пришли в историческое время, когда компания приступила к реализации большой инвестиционной программы, запланировано и уже ведется строительство крупных водоводов, реконструируются очистные сооружения. Руководитель подчеркнул важность работы предприятия для миллионного города: «Какую бы должность вы ни занимали здесь, от нашей с вами совместной работы зависит жизнь и здоровье людей. Вы пришли не просто копать ямы, менять трубы, составлять схемы. Вы пришли давать городу чистую воду».

Большие планы компании требуют развития каждого сотрудника. Нельзя устроиться в компанию и получать зарплату. Надо выходить из зоны комфорта, каждый день добиваться новых результатов. Развитие – один из главных корпоративных принципов, который соблюдается всеми работниками «РКС-Самара».

После встречи с руководителями различных направлений новые сотрудники посетили музей истории самарского водопровода и канализационную насосную станцию №6, передает пресс-служба «РКС-Самара». 



Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»

 
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