В Правительстве СО подвели итоги месячника по безопасной эксплуатации газового оборудования

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В понедельник, 21 октября, на оперативном совещании под председательством губернатора Самарской областис главами муниципалитетов, представителями профильных министерств и ведомств был поднят ряд социально значимых вопросов, в том числе и вопрос по безопасной эксплуатации газового оборудования среди населения региона.Согласно сведениям, указанным в паспортах газораспределительных организаций, в области зарегистрировано более миллиона адресов, где применяется газовое оборудование. При этом министр энергетики и ЖКХотметил, что в последние три года наблюдается негативная тенденция по увеличению количества пострадавших граждан в результате отравления угарным газом. Так в 2017 году в подобных происшествиях пострадал 131 человек, а в 2018 году число пострадавших возросло до 147. Основными причинами по-прежнему остаются отсутствие притока воздуха для работы газовых приборов с открытой камерой сгорания, обратная тяга в дымоходе, отсутствующая или неработающая система вентиляции и дымоудаления в газовых котлах и колонках, а также подключение в один дымоход газовой колонки и кухонной вытяжки.Для предотвращения потенциально опасных ситуаций при эксплуатации газового оборудования в многоквартирных и частных домах Правительство региона совместно с муниципальными органами, газораспределительными организациями, государственной жилищной инспекцией и правоохранительными органами проводит месячники по эксплуатации газового оборудования и проверке дымоходов.Сергей Марков доложил главе региона, что за месячник было проверено несколько тысяч адресов, и в 65 % случаев были выявлены нарушения. Среди основных нарушений – отсутствие действующих договоров обслуживания газоиспользующего оборудования, пренебрежение плановым техническим обслуживанием оборудования и проблемы с работой вентиляционных и дымоудаляющих систем.Также министр отметил, что у ряда муниципалитетов наблюдается формальное отношение к работам в рамках месячника: «Не все муниципальные образования представили отчет по данному вопросу. Это, в том числе, Елховский, Сызранский, Ставропольский и Хворостянский районы. По отдельным районам наблюдается формальный подход к месячнику. Это Кинель, Исаклинский район, Пестравкий, Сергиевский и Борский. По ним мы будем отдельно собираться и дополнительно прорабатывать вопрос», – пояснил Сергей Марков.Дмитрий Азаров отметил, что поверхностное отношение к этому вопросу неуместно: здесь идет речь о здоровье, а подчас и о жизни людей. Губернатор поручил усилить информационную работу с населением, а также оперативно отработать дополнительные профилактические меры, ведь с наступление холодов люди пользуются приборами обогрева, а, значит, риск ЧП в осенне-зимний период увеличивается.«Нам в первую очередь нужно делать упор на эксплуатацию населением газовых котлов и колонок, это особая зона риска. С газовыми плитами люди более-менее научились обращаться, сейчас необходимо усилить контроль за использованием более сложного оборудования,– поручил Дмитрий Азаров. – Вопрос необходимо отрабатывать в разрезе муниципальных образований. У нас есть главы поселений, депутаты, активисты, они могут в этой работе значительно помочь, еще раз объяснить людям, насколько это опасно», передает пресс-служба облправительства.