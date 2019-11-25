В Октябрьском районе Самары могут увеличиться сроки отключения воды при ликвидации технологических сбоев.

124





Чтобы избежать в будущем претензий прокуратуры, нелепых административных наказаний и больших штрафов за то, что сносятся деревья, которые по Правилам эксплуатации сетей не должны располагаться на сетях и мешать аварийным работам, «РКС-Самара» будет проводить аварийно-восстановительные работы только после соблюдения всех формальностей, после получения порубочных билетов от администрации. А сколько их придётся ждать, сколько времени жителям придётся провести без воды, будет зависеть от чиновников.

В Самаре под землёй проложено более 2800 километров водопроводных и канализационных труб. Они проходят под дорогами, тротуарами, газонами – это санитарно-охранная зона, в которой запрещено строить какие-либо объекты, а также высаживать деревья, корни которых разрушают трубы и заполняют колодцы. Всё это мешает быстро провести ремонт сетей, и жители дольше остаются без холодной воды.В 2019 году специалисты «РКС-Самара» убрали несколько сотен деревьев над канализационными и водопроводными трубами, а также в санитарно-охранной зоне водопроводных насосных станций. Спил производится при согласовании с администрациями внутригородских районов, сотрудники которых оперативно обследуют место и выдают порубочные талоны.Однако данный алгоритм не действует в Октябрьском внутригородском районе Самары. Работники районной администрации игнорируют обращения «РКС-Самара» даже по экстренным случаям, когда сотни жителей остаются без холодной воды, не выезжают на место и не выдают необходимые документы. Чтобы не затягивать с ремонтом сетей, бригадам приходится убирать деревья без порубочного билета. При этом администрация Октябрьского внутригородского района направляет жалобы в контролирующие органы для наложения штрафов из-за сноса деревьев без разрешения.Несмотря на неоднократные звонки и приглашения на Штаб благоустройства, заседания которого проходят в «РКС-Самара» еженедельно, и куда приходят сотрудники отделов ЖКХ всех районных администраций для оперативного решения проблем, представители администрации Октябрьского района отказываются от сотрудничества с ресурсоснабжающей организацией, поставляющей горожанам питьевую воду.