В Новый год – без старых долгов самарских для исполнителей коммунальных услуг

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В традиционной акции «РКС-Самара» уже зарегистрировались 80 УК, ТСЖ, ЖСК.

Условия акции для УК, ТСЖ, ЖСК и других исполнителей коммунальных услуг остаются уже много лет неизменными: необходимо погасить все долги за водоснабжение и водоотведение по состоянию на 01.12.2020 и внести авансовый платеж за декабрь 2020 года, равный начислению за ноябрь 2020 года.

Среди УК, ТСЖ, ЖСК, которые на 31 декабря не будут иметь долгов за 2020 год, компания разыграет ценные подарки. По состоянию на 21 декабря 80 исполнителей коммунальных услуг участвуют в акции.

В начале 2021 года «РКС-Самара» сформирует два списка: «белый» и «чёрный». В них войдут те, кто не имеет долгов за водоснабжение и водоотведение, и злостные неплательщики соответственно. Списки будут размещены на сайте компании и доведены до сведения городской и областной администраций, а также Государственной жилищной инспекции.

Своевременная оплата потреблённых ресурсов – значительный вклад в развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Самары.