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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«В Новый год – без старых долгов»: 9 декабря начинается традиционная предновогодняя акция для абонентов «РКС-Самара»

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Каждый год все добросовестные абоненты, оплатив ноябрьскую квитанцию за холодную воду и канализацию и аванс за декабрь, получают гарантированный сладкий подарок.
Уже на следующей неделе, 9 декабря 2019 года, начинается традиционная предновогодняя акция для абонентов «РКС-Самара» «В Новый год – без старых долгов». Каждый год все добросовестные абоненты, оплатив ноябрьскую квитанцию за холодную воду и канализацию и аванс за декабрь, получают гарантированный сладкий подарок. А после регистрации на сайте принимают участие в розыгрыше супер-призов. В этом году акция продлится с 9 по 26 декабря.

Абоненты, у которых есть долги за услуги водоснабжения и водоотведения, должны их оплатить до 26 декабря, и тогда у них появится возможность принять участие в розыгрыше и выиграть подарочные сертификаты и супер-приз.

Розыгрыш будет проводиться в начале февраля 2020 года заочно, с видео-трансляцией. Лицевые счета победителей опубликуют в новостной ленте сайта, а их самих проинформируют по телефону, оставленному при регистрации.

Победители прошлогодних акций «РКС-Самара» уже побывали в санаториях, съездили в тур выходного дня, стали обладателями бытовой техники и сертификатов в самые популярные магазины Самары. Оплачивайте квитанции за водоснабжение и водоотведение, регистрируйтесь для участия в акции на сайте samcomsys.ru и выигрывайте подарки!

Кстати, в декабре 2019 года все абоненты «РКС-Самара» получат не только квитанции за ноябрь, но и авансовые квитанции за декабрь. Это сделано для удобства участников акции.

Подробные условия размещены здесь, передает пресс-служба  «РКС-Самара».
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