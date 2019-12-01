«В Новый год – без старых долгов»: 9 декабря начинается традиционная предновогодняя акция для абонентов «РКС-Самара»
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Абоненты, у которых есть долги за услуги водоснабжения и водоотведения, должны их оплатить до 26 декабря, и тогда у них появится возможность принять участие в розыгрыше и выиграть подарочные сертификаты и супер-приз.
Розыгрыш будет проводиться в начале февраля 2020 года заочно, с видео-трансляцией. Лицевые счета победителей опубликуют в новостной ленте сайта, а их самих проинформируют по телефону, оставленному при регистрации.
Победители прошлогодних акций «РКС-Самара» уже побывали в санаториях, съездили в тур выходного дня, стали обладателями бытовой техники и сертификатов в самые популярные магазины Самары. Оплачивайте квитанции за водоснабжение и водоотведение, регистрируйтесь для участия в акции на сайте samcomsys.ru и выигрывайте подарки!
Кстати, в декабре 2019 года все абоненты «РКС-Самара» получат не только квитанции за ноябрь, но и авансовые квитанции за декабрь. Это сделано для удобства участников акции.
Подробные условия размещены здесь, передает пресс-служба «РКС-Самара».
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