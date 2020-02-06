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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Новокуйбышевске выявлены кафе и магазины, опасные для жизни горожан

6 февраля 2020 16:11
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Согласно нормам эксплуатации, ведение любой хозяйственной деятельности в пределах «красных линий» (охранных зон) тепловых сетей запрещено.
Руководство Территориального управления по теплоснабжению в г.Новокуйбышевск обратилось к владельцам незаконных объектов, расположенных в охранной зоне теплосетей, с напоминанием о необходимости устранения нарушений. В частности, в ходе очередного рейда специалисты энергокомпании посетили магазин, кафе и шиномонтаж.

Согласно нормам эксплуатации, ведение любой хозяйственной деятельности в пределах «красных линий» (охранных зон) тепловых сетей запрещено. Нарушение этого правила может привести к задержке времени проведения ремонтных работ. Кроме того, игнорирование данных правил может угрожать жизни и здоровью горожан, а потому незаконные объекты в охранной зоне тепловых сетей подлежат сносу.

В ходе рейда теплоэнергетики посетили территорию штрафстоянки на ул.Гагарина, которая вместе со зданием кафе и будкой шиномонтажа расположена прямо над тепломагистралью диаметром 400 мм.

Следующий объект - гаражи во дворе одного из домов по ул. Островского. Эти незаконные постройки установлены на внутриквартальных тепловых сетях, от надежной работы которых зависит теплоснабжение 7 пятиэтажных домов и 1 детского сада. Также во время рейда специалисты ТУТС в г.Новокуйбышевск
посетили кирпичное здание магазина и остановки общественного транспорта на ул.Победы. Прошлым летом здесь проводились ремонтные работы по замене теплосети. Из-за невозможности вскрыть канал теплоэнергетикам пришлось проталкивать трубу диаметром 700 мм под капитальным сооружением. В связи со сложностью работ замена существенно затянулась по времени.

«Важно понимать, что в случае выявления технологических дефектов на данных участках теплотрасс может пострадать не только имущество, но и люди. Кроме того, для производства работ потребуется отыскать владельцев, снести объекты и только после этого приступить к ремонту. Все эти мероприятия потребуют немало времени, а значит, могу возникнуть перебои с теплоснабжением наших потребителей», - отметил директор ТУТС в г.Новокуйбышевск Сергей Колесников.

Руководство филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» призывает организации города не рисковать жизнями людей и устранить имеющиеся нарушения охранных зон. Сообщить о фактах незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей можно в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловые сети г.Самары - http://teplo.energy/ или по телефону (846) 279-65-00, передает пресс-служба «Т Плюс». 



Фото:   пресс-служба «Т Плюс»
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