В Новокуйбышевске выявлено больше 200 незаконных построек в охранных зонах тепловых сетей
2 декабря 2019 17:11
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Согласно нормам эксплуатации, ведение любой хозяйственной деятельности в пределах «красных линий» (охранных зон) тепловых сетей запрещено. Нарушение этого правила может привести к задержке времени проведения ремонтных работ. Кроме того, игнорирование данных правил может угрожать жизни и здоровью горожан, а потому незаконные объекты в охранной зоне тепловых сетей подлежат сносу.
«В ходе рейда были обследованы улицы Гагарина, Победы и Свердлова. Здесь были выявлены 11 объектов, установленных с нарушением законодательства. В ближайшее время мы направим в адрес собственников этих объектов требования об устранении нарушений. Общий список объектов будет предоставлен в городскую администрацию», - отметил директор ТУТС в г.Новокуйбышевск Сергей Колесников.
В частности, по адресу ул .Гагарина, 24 непосредственно над теплотрассой диаметром 400 мм установлен киоск по розливу воды, в котором в дневные часы работает сотрудник. По адресу ул. Гагарина, 2 на теплотрассе аналогичного диаметра установлена будка шиномонтажа, закатана стоянка и расположено кафе. Энергетики обращают внимание, что в случае выявления технологического дефекта на данной тепломагистрали может пострадать не только имущество, но и люди. Кроме того, для оперативного устранения дефекта потребуется снос данных объектов.
Среди других объектов Новокуйбышевска, расположенных с нарушением охранных зон теплосетей:
- пр.Победы 23 (крыльцо магазина);
- ул.Победы 25 (киоск, остановка);
- ул.Победы, 1 «ж» (крыльцо торгового центра);
- ул.Свердлова 7-9 «а» (гаражи металлические);
- ул.Бочарикова, 2 (детская площадка);
- ул.Дзержинского, 37 (автостоянка);
- ул.Пирогова, 10 (мусорная площадка с цементным фундаментом);
- пересечение ул.Кирова и ул.Дзержинского (автомобильный рынок).
Руководство филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» призывает организации города не рисковать жизнями людей и устранить имеющиеся нарушения охранных зон. В свою очередь энергокомпания работает в тесном взаимодействии с городской администрацией; массовая посадка деревьев, запланированная на улицах города в этом году, проходит по согласованию со всеми сетевыми организациями, в том числе, и с «Т Плюс».
Сообщить о фактах незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей можно в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловые сети г.Самары - http://teplo.energy/ или по телефону (846) 279-65-00, передает пресс-служба «Т Плюс».
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