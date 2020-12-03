В Новокуйбышевске прошел рейд по охранным зонам тепловых сетей «Т Плюс»

153

Специалисты Территориального управления по теплоснабжению (ТУТС, входит в «Т Плюс») в г.Новокуйбышевске провели очередной совместный с представителями администрации города рейд по выявлению нарушений охранных зон тепловых сетей. В результате мероприятия были определены 4 новых рекламных конструкции, которые представляют угрозу для подземных коммуникаций. В ближайшие дни они будут демонтированы и перенесены.

Теплосеть – это опасный производственный объект, работающий с высоким давлением и температурой. Размещение любых конструкций и ведение какой-либо хозяйственной деятельности на участках, под которыми проходят теплосети, запрещено. Площадь охранной зоны зависит от диаметра теплотрассы в конкретном месте и может составлять от 2 до 9 метров.

В любое время у энергетиков должен быть беспрепятственный доступ к коммуникациям для планового обследования или ремонта, в том числе в случае технологических сбоев в работе коммуникаций. От того, обеспечены ли эти условия безопасности, зависит здоровье и жизнь жителей города.

«Теплоэнергетики в постоянном режиме проверяют состояние теплосетевых коммуникаций, проводя ежедневные обходы и периодические рейды по объектам. В частности, в этом году в ходе рейда рядом с одним из городских ресторанов были обнаружены зеленые насаждения, высаженные с нарушением охранных зон. Их пришлось пересадить в безопасное место. Что касается 4-х рекламных конструкций, то в ближайшее время они также будут вынесены из опасной зоны», - рассказал главный инженер ТУТС в г.Новокуйбышевске Егор Полянцев.

Руководство филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» призывает организации муниципалитетов не рисковать жизнями людей и устранить имеющиеся нарушения охранных зон. Сообщить о фактах незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей можно в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловые сети г.Самары - teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.