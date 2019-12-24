В Новокуйбышевске начался 2 этап эксперимента по раздельному сбору ТКО

130

В октябре 2019 года региональным оператором «ЭкоСтройРесурс» совместно с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и администрацией Новокуйбышевска было подписано соглашение о проведении эксперимента по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов на территории городского округа.«Речь идет о двухконтейнерной системе, когда в один контейнер потребители распределяют сухой мусор, пригодный для дальнейшей переработки, а во второй идут прочие отходы для вывоза и захоронения их на полигоне. Именно такую систему раздельного сбора региональный оператор считает оптимальной и применимой на территории Самарской области», - рассказала руководитель экологического управления регионального оператораООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.Эксперимент проходит в два этапа. На первом – установили 74 так называемых углубленных контейнера во дворах многоквартирных домов для раздельного сбора. Теперь пришел черед домов, в которых до сих пор используют мусоропроводные шахты. Там для сбора сухих отходов во дворах устанавливают сетчатые контейнеры.«Благодаря финансовой поддержке министерства энергетики и ЖКХ Самарской области мы закупили 130 сетчатых контейнеров для сбора сухих отходов, и 1649 евроконтейнеров для прочих отходов», - пояснила руководитель департамента экологии администрации г.о.Новокуйбышевск Ирина Вавилкина.Вывоз отходов перевозчиком города будет производиться отдельными рейсами. Сухие отходы – пластик стекло, бумага и т.д. отправятся для последующего распределения по фракциям на сортировочную станцию, расположенную рядом с городским полигоном - её в Новокуйбышевске открыли в октябре 2019 года в рамках нацпроекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.«В нашем доме жители готовы к эксперименту, всех оповестили и большинство рады, что теперь у нас будет раздельный сбор», - подтвердил старший по дому на улице Льва Толстого в Новокуйбышевске Александр Соболев. Жители дома считают, что научить других можно только личным примером.Администрацией Новокуйбышевска совместно с управляющими компаниями ведет активную разъяснительную работу с жителями. В подъездах можно увидеть плакаты с инструкцией по раздельному сбору, проводятся встречи, собрания.Эксперимент в Новокуйбышевске продлится год. По его итогам примут решение, какую систему сбора ТКО предпочтительнее ввести на территориивсего региона, исходя из практики.Как подчеркнули представители единого регионального оператора, эксперимент не влияет на действующий тариф. В 2020 году он остается без изменений и единым по всей Самарской области, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети