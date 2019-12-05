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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Кировском районе Самары из-за гаража на водопроводных сетях школа осталась без воды

5 декабря 2019 14:29
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Гаражей на водоводах быть не должно!
Сегодня утром по адресу ул. Алма-Атинская, 118 (в районе пересечения с ул. Стара-Загоры) на водоводе д-400 произошёл технологический сбой. Сотрудники «РКС-Самара» оперативно выехали на место, произвели обследование и сделали переключение на сетях.

В настоящее время жители всех близлежащих домов с водой.

Однако без холодного водоснабжения остаётся школа.

Устранению технологического сбоя мешает металлический гараж. Незаконный гаражный массив в Кировском районе расположен не только прямо на водоводе, но и под линиями электропередачи.

Бригада аварийно-восстановительных работ «РКС-Самара» не может приступить к устранению сбоя и вынуждена ждать, когда администрация Кировского внутригородского района уберёт гараж из опасной зоны, передает пресс-служба «РКС-Самара». 


Фото:   пресс-служба «РКС-Самара
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Комментарии


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