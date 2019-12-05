В Кировском районе Самары из-за гаража на водопроводных сетях школа осталась без воды

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В настоящее время жители всех близлежащих домов с водой.Однако без холодного водоснабжения остаётся школа.Устранению технологического сбоя мешает металлический гараж. Незаконный гаражный массив в Кировском районе расположен не только прямо на водоводе, но и под линиями электропередачи.Бригада аварийно-восстановительных работ «РКС-Самара» не может приступить к устранению сбоя и вынуждена ждать, когда администрация Кировского внутригородского района уберёт гараж из опасной зоны, передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара