В Кировском районе Самары из-за гаража на водопроводных сетях школа осталась без воды
5 декабря 2019 14:29
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В настоящее время жители всех близлежащих домов с водой.
Однако без холодного водоснабжения остаётся школа.
Устранению технологического сбоя мешает металлический гараж. Незаконный гаражный массив в Кировском районе расположен не только прямо на водоводе, но и под линиями электропередачи.
Бригада аварийно-восстановительных работ «РКС-Самара» не может приступить к устранению сбоя и вынуждена ждать, когда администрация Кировского внутригородского района уберёт гараж из опасной зоны, передает пресс-служба «РКС-Самара».
Фото: пресс-служба «РКС-Самара
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