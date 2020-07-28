В 2020 году специалисты «РКС-Самара» заменили 1297 метров труб без вскрытия дорог и газонов

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Работает две машины: одна может прокладывать новые трубы там, где их раньше не было, а вторая производит замену, одновременно протягивая новые трубы и разрушая старые.Эти методы позволяют проводить работы без вскрытия проезжей части, тротуаров и газонов, что значительно экономит время, средства и сохраняет благоустройство на улицах, не создавая неудобства жителям. Котлованы делаются только на начальной и конечной точках.В 2020 году бестраншейным методом планируется переложить 4,1 км сетей канализации и 5 км труб холодного водоснабжения, в том числе провести новые коммуникации по программе «Вода с улицы – в дом». В первом полугодии бестраншейно заменено уже почти 1,3 км труб. Основные работы велись на внутриквартальных водопроводных и канализационных линиях ул. Ново-Вокзальной, Воронежской, Стара-Загоры, Физкультурной и других.