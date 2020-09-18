Уже третий набор лучших студентов Академии строительства и архитектуры СамГТУ получает именные стипендии РКС 

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Три года назад «Российские коммунальные системы» в регионах своего присутствия учредили именные стипендии для лучших студентов профильных вузов.

В Самаре участниками проекта стали студенты Академии строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета.

Для получения именной стипендии необходимо отлично учиться, пройти производственную практику в «РКС-Самара» и зарекомендовать себя исключительно с положительной стороны. Такие условия позволяют наблюдать за будущими специалистами на протяжении длительного времени, оценить способность не только к обучению, но и к практической работе, понять, чем выпускники будут полезны предприятию.

В этом учебном году стипендию будут получать сразу четыре студента, обучающиеся на 4 курсе по специальности «Водоснабжение и водоотведение». Все они уже прошли успешную производственную практику в «РКС-Самара».

Бывшие стипендиаты уже не первый год работают в компании в управлении главного технолога, в производственно-техническом управлении, на насосно-фильтровальной станции №1. А после окончания 2020/2021 учебного года к ним смогут присоединиться выпускники АСА СамГТУ, которые сейчас выбраны для получения именной стипендии.