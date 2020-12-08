Уже больше 20 тысяч жителей Самарской области присоединились к акции «В Новый год – без долгов!»

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В ноябре 2020 года более 20 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани полностью погасили свою просроченную задолженность за тепло перед Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс». Теперь они претендуют на подарки от энергокомпании в рамках традиционной акции «В Новый год – без долгов!», поскольку выполнили одно из ее основных условий – отсутствие задолженности.

Данная акция проводится пятый год подряд среди клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Ее победителями уже стали несколько тысяч бытовых абонентов в регионах присутствия компании. Для того, чтобы стать участником розыгрыша, необходимо в срок до 31 декабря погасить задолженность за тепловую энергию (если она имеется), а также оплатить авансом декабрьское потребление. Подарком для победителей станет 1 000 рублей, которые энергкомпания вычтет из очередной квитанции клиента за услуги теплоснабжения и ГВС.

«На сегодняшний день порядка 180 тысяч клиентов – физических лиц Самарской области имеют задолженность за тепловую энергию свыше 1 месяца. Все они могут принять участие в нашей новогодней акции и сэкономить на оплате счетов за тепло и горячую воду», - рассказал директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Подведение итогов акции состоится в конце января 2021 года и уже в квитанциях за январь победители увидят призовой вычет в квитанции. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте филиала samara.esplus.ru.