Я нашел ошибку
Главные новости:
Теплоходы Самара-Рождествено будут ходить только в светлое время суток
Теплоходы Самара-Рождествено будут ходить только в светлое время суток
Самарских работодателей могут обязать перевести 30% работников на удаленку
Самарских работодателей могут обязать перевести 30% работников на удаленку
Деда Мороза не вызывали: самарцы охладели к приглашению аниматоров
Деда Мороза не вызывали: самарцы охладели к приглашению аниматоров
В Евросоюзе утвердили режим санкций за нарушение прав человека
В Евросоюзе утвердили режим санкций за нарушение прав человека
В Самарской области введут ограничения в работе фуд-кортов в ТЦ
В Самарской области введут ограничения в работе фуд-кортов в ТЦ
Уже больше 20 тысяч жителей Самарской области присоединились к акции В Новый год – без долгов!»
Уже больше 20 тысяч жителей Самарской области присоединились к акции «В Новый год – без долгов!»
В России хотят ввести упрощенную процедуру получения налогового вычета по НДФЛ
В России хотят ввести упрощенную процедуру получения налогового вычета по НДФЛ
В Самаре сняли с маршрута электробус до Южного города
В Самаре сняли с маршрута электробус до Южного города
Самара  -13 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.25
0
EUR 89.97
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самарской области пройдет онлайн-форум «Бизнес-DETOX 2020»
В Самаре военнослужащие 2-й армии ЦВО возложили цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине»
В Самаре открывается выставка Василия Браташа «Блуждающие смыслы»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Уже больше 20 тысяч жителей Самарской области присоединились к акции «В Новый год – без долгов!»

8 декабря 2020 10:16
77
Уже больше 20 тысяч жителей Самарской области присоединились к акции В Новый год – без долгов!»

В ноябре 2020 года более 20 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани полностью погасили свою просроченную задолженность за тепло перед Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс». Теперь они претендуют на подарки от энергокомпании в рамках традиционной акции «В Новый год – без долгов!», поскольку выполнили одно из ее основных условий – отсутствие задолженности.

Данная акция проводится пятый год подряд среди клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Ее победителями уже стали несколько тысяч бытовых абонентов в регионах присутствия компании. Для того, чтобы стать участником розыгрыша, необходимо в срок до 31 декабря погасить задолженность за тепловую энергию (если она имеется), а также оплатить авансом декабрьское потребление. Подарком для победителей станет 1 000 рублей, которые энергкомпания вычтет из очередной квитанции клиента за услуги теплоснабжения и ГВС.

«На сегодняшний день порядка 180 тысяч клиентов – физических лиц Самарской области имеют задолженность за тепловую энергию свыше 1 месяца. Все они могут принять участие в нашей новогодней акции и сэкономить на оплате счетов за тепло и горячую воду», - рассказал директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Подведение итогов акции состоится в конце января 2021 года и уже в квитанциях за январь победители увидят призовой вычет в квитанции. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте филиала samara.esplus.ru.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
7 декабря 2020  12:34
В Самарской области сократили план по капитальному ремонту домов
В Самарской области сократили план по капитальному ремонту домов
Власти пытаются спасти ФКР от разорения. Благоустройство региона
357
7 декабря 2020  11:41
 Жители Рождествено бьют тревогу из-за разрушающегося берегоукрепления
 Жители Рождествено бьют тревогу из-за разрушающегося берегоукрепления
По словам местных жителей, стена накренилась уже почти на 20 градусов. Благоустройство региона
320
7 декабря 2020  11:20
В Самаре будут работать больше 120 катков
В Самаре будут работать больше 120 катков
Ледовые пространства заливают во всех районах города.  Благоустройство региона
314
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
7619
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
1992
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
2366
Весь список
Всё в Дом
18 ноября 2020  10:45
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки, специально разработан робот Hobot.
Роботы для мойки окон Hobot
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки,...Всё в Дом
1244
12 ноября 2020  18:04
Сегодня обустройство спального ложа не составляет сложности, благодаря присутствию на рынке огромного количества соответствующей продукции.
Матрасы: разнообразие отечественных предложений
Сегодня обустройство спального ложа не составляет сложности, благодаря присутствию на рынке огромного количества соответствующей продукции. Всё в Дом
492
17 октября 2020  04:18
Качественный матрас для беспробудного сна
Как известно, хороший и качественный сон очень сильно влияет на нашу работоспособность в течении дня, а также на нашу работоспособность. Всё в Дом
1092
Весь список
ЖКХ
8 декабря 2020  10:16
Уже больше 20 тысяч жителей Самарской области присоединились к акции В Новый год – без долгов!»
Уже больше 20 тысяч жителей Самарской области присоединились к акции «В Новый год – без долгов!»
Подведение итогов акции состоится в конце января 2021 года и уже в квитанциях за январь победители увидят призовой вычет в квитанции. ЖКХ
75
7 декабря 2020  15:30
Первые участники новогодней акции смогли получить подарок: традиционный тортик, за которым можно приехать в один из центров обслуживания клиентов «РКС-Самара».
Сладкий старт: самые активные абоненты уже получили новогодние подарки от «РКС-Самара»
Первые участники новогодней акции смогли получить подарок: традиционный тортик, за которым можно приехать в один из центров обслуживания клиентов...ЖКХ
479
7 декабря 2020  14:09
Чтобы вернуть имущество, он уже в течение нескольких часов погасил 82 тысячи рублей. 
Клиент «ЭнергосбыТ Плюс» едва не лишился автомобиля Ford за долги
Чтобы вернуть имущество, он уже в течение нескольких часов погасил 82 тысячи рублей. Чтобы вернуть имущество, он уже в течение нескольких часов погасил 82 тысячи...ЖКХ
379
Весь список

Экология
7 декабря 2020  09:29
Неблагоприятные метеорологические условия ожидают в Тольятти
Неблагоприятные метеорологические условия ожидают в Тольятти
Объявляются НМУ 2 степени опасности для всех источников выбросов. Экология
705
6 декабря 2020  11:41
Жители Тольятти жалуются на ядовитый туман
Жители Тольятти жалуются на ядовитый туман
Причиной загрязненного воздуха называют выбросы с заводов.  Экология
668
5 декабря 2020  10:19
В период с 6 по 8 декабря местами по Самарской области сохранится аномально холодная погода
В период с 6 по 8 декабря в Самарской области сохранится аномально холодная погода
Объявлен оранжевый уровень опасности. Экология
827
Весь список
Видео
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
1187
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
1115
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
1241
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
808
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
1069
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
2365
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
2737
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
3495
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
3748
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
3797
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
5404
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
8033
Весь список
В центре внимания
В Самарской области введут ограничения в работе фуд-кортов в ТЦ
8 декабря 2020  10:20 
В Самарской области введут ограничения в работе фуд-кортов в ТЦ
Обслуживать клиентов фуд-корты должны будут только за столиками. Социум
25
 Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории СО.
7 декабря 2020  20:13 
Оперативный штаб СО: обсуждается усиление ограничительных мер, в том числе в отношении граждан из категории риска
 Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории СО. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
890
В частности, планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес клубов, театров и развлекательных учреждений.
7 декабря 2020  17:55 
В СО предложено ужесточить ограничения в отношении населения в возрасте 65+
В частности, планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес клубов, театров и развлекательных учреждений. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
341
К общению, которое проходило в формате ВКС, присоединился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
7 декабря 2020  17:09 
В Самарской области состоялся XIX Форум добровольцев
К общению, которое проходило в формате ВКС, присоединился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
312
В Самарской области обсуждают возможность изменения схемы избрания регионального парламента
7 декабря 2020  13:24 
В Самарской области обсуждают возможность изменения схемы избрания регионального парламента
Однако закон не позволяет менять ее чаще одного раза за 10 лет, если нет серьезных оснований. Политика региона
407
Весь список
Акценты
 Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории СО.
7 декабря 2020  20:13 
Оперативный штаб СО: обсуждается усиление ограничительных мер, в том числе в отношении граждан из категории риска
 Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории СО. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
901
Замсекретаря Генсовета партии Александр Хинштейн поблагодарил вице-премьера Дмитрия Чернышенко за оперативную реакцию на сложившуюся ситуацию.
7 декабря 2020  19:51 
В Правительстве заявили о том, что цифровые вузы в России не будут реорганизовывать — на этом настаивала «Единая Россия»
Замсекретаря Генсовета партии Александр Хинштейн поблагодарил вице-премьера Дмитрия Чернышенко за оперативную реакцию на сложившуюся ситуацию. Политика региона
455
В частности, планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес клубов, театров и развлекательных учреждений.
7 декабря 2020  17:55 
В СО предложено ужесточить ограничения в отношении населения в возрасте 65+
В частности, планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес клубов, театров и развлекательных учреждений. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
342
Весь список
Прямая речь/Интервью
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
670
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
6 декабря 2020  10:39 
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
716
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
1119
Весь список
Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
895
3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
841
2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
945
Весь список