Утверждены новые размеры платы за капремонт в Самарской области
18 декабря 2019 16:20
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В 2020 года собственникам МКД придется платить не менее 6 рублей 28 копеек с 1 кв.м площади своего помещения, если они проживают в доме высотой до 5 этажей. В более высоких домах — 7 рублей 22 копейки за квадрат.
Указанный тариф является минимальным. По решению самих собственников, взносы могут быть и больше.
Фото: соцсети
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