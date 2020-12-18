Управляющая компания-должник «ЭнергосбыТ Плюс» осталась без офисной техники

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Специалисты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами провели в Тольятти рейд по должникам-юридическим лицам. В результате визита в управляющую компанию «Содружество», у клиента энергокомпании, накопившего свыше 21,6 млн рублей задолженности за отопление и ГВС, были арестованы 27 единиц офисной техники - МФУ, компьютеры.

Руководство УК неоднократно получало уведомления о наличии долга. Но все предупреждения энергетиков оказались без ответа, долг был просужен и передан в службу судебных приставов. Теперь руководству компании необходимо в течение 5 дней оплатить счета за отопление и горячее водоснабжение, в противном случае имущество будет выставлено на торги. Одним из негативных последствий задолженности юридического лица за тепло может быть привлечение к уголовной и субсидиарной ответственности руководства организации. С начала года по инициативе Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» было возбуждено 9 уголовных дел в отношении УК И ТСЖ. За неправомерные действия руководителям УК некоторых случаях грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

«Излишне предприимчивые руководители УК привлекаются к субсидиарной ответственности, т.е. гасят долги перед энергетиками из собственного кошелька. В частности, в ходе расследования уголовного дела «Комфорт +» был наложен арест на банковские счета одного из руководителей управляющей компании. Сейчас в разработке материалы на несколько управляющих компаний», - поделился руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Общая задолженность УК и ТСЖ перед Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» к середине декабря 2020 года составляет 4,3 млрд рублей.