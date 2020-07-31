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Удивительное рядом: Несколько крупных сетевых магазинов оказались в списке должников за воду

31 июля 2020 15:31
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Работники «РКС-Самара» ведут строгий учет поступлений и выполнения договорных обязательств каждого абонента.
Сегодня очень остро стоит вопрос сбора платежей за услуги водоснабжения и водоотведения. Своевременно поступающие средства необходимы для обеспечения бесперебойной поставки воды и работы очистных сооружений.

Работники «РКС-Самара» ведут строгий учет поступлений и выполнения договорных обязательств каждого абонента.

Велико было удивление, когда в должниках оказались крупные сетевые магазины, которые никак нельзя занести в список «испытывающих финансовые трудности».

ООО «Леруа Мерлен Восток» и ООО «Агроторг» (сеть магазинов «Пятерочка») до сих пор не заплатили за июнь, хотя по условиям договора должны были это сделать в первой декаде июля. И нельзя сказать, что суммы для таких торговых «монстров» неподъёмные – «Леруа Мерлен» должны 37 134,01 руб., а «Пятерочка» - 53 063,01 руб.

Никаких убедительных объяснений от абонентов не поступало. Теперь на эти суммы будут начислены пени. Если в ближайшие дни ситуация не изменится, деньги будут взысканы с помощью суда, передает пресс-служба «РКС-Самара».



Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»
 
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