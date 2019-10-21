Торговый дом "Захар" за долги остался без канализации
21 октября 2019 14:17
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Более недели назад ТД «Захар» (юридическое лицо ООО «ЗИМ-Энерго») был отрезан от услуг канализации: сети на границе с канализационным коллектором были затампонированы. Долги за оплату услуг «РКС-Самара» у данного абонента накопились с июня текущего года и приближаются к 2,5 миллионам рублей (документы на 500 тыс. из них сейчас находятся в судах).
Можно предположить, что в данном случае работает нехитрая схема: арендаторы оплачивают услуги, которые предоставляет ТД одному юридическому лицу, а договор на услуги водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающей организацией заключает другое юридическое лицо, у которого якобы нет средств для оплаты уже потребленных услуг.
За время с момента тампонирования стоки заполнили сети, которые находятся на балансе абонента, колодцы встали на подпор и в ближайшее время начнется излив. Это чревато нарушением санитарной обстановки не только в самом торговом доме (сантехникой пользоваться уже нельзя), но и вблизи. Посетители ТД должны об этом знать. При этом ответственность за сложившуюся ситуацию, по действующему законодательству, ложится на неплательщика.
По схеме, которая работает в «РКС-Самара», заглушка будет снята только после оплаты просроченной (более месяца) задолженности. Одновременно должны быть оплачены дополнительные работы по ее монтажу и демонтажу – 12 000 рублей.
Кроме того, специалисты цеха эксплуатации канализации обращают внимание на тот факт, что 7 канализационных колодцев, находящихся на территории бывшего завода, за которые несет ответственность ООО «ЗИМ-Энерго», содержатся в ненадлежащем состоянии: отсутствуют крышки, сами колодцы завалены мусором, передает пресс-служба «РКС-Самара.
Фото: пресс-служба «РКС-Самара
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