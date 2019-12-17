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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Теплоснабжение городов "Т Плюс" требует до 150 млрд рублей инвестиций

17 декабря 2019 16:54
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ПАО «Т Плюс» планирует перевести все города своего присутствия на новую модель рынка тепла с ценообразованием по методу «альтернативной котельной».
ПАО «Т Плюс» планирует перевести все города своего присутствия на новую модель рынка тепла с ценообразованием по методу «альтернативной котельной». Это позволит компании привлечь до 150 млрд рублей инвестиций в развитие теплоснабжения. Об этом заявил генеральный директор Т Плюс Андрей Вагнер в ходе селекторной пресс-конференции, посвящённой предварительным итогам 2019 года.

К настоящему моменту решение о переходе на новую модель рынка тепла принято в Ульяновске. Этому предшествовала масштабная работа с муниципалитетом и руководством региона.

Во Владимире, Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти уже подписаны соглашения с местными администрациями.

На завершающей стадии процесс находится в Оренбурге - решение вынесено на уровень Правительства Российской Федерации.

Активные переговоры также ведутся в Перми, Балакове, Екатеринбурге, Саранске, Кирово-Чепецке, Чебоксарах, Новочебоксарске, Йошкар-Оле.

Успешный переход всех этих городов в ценовые зоны теплоснабжения позволит Т Плюс существенно нарастить темпы обновления тепловых сетей.

«Переход на новую модель рынка тепла будет для нас определяющим на ближайшие годы. Если ничего не делать, то через 2 года износ сетей достигнет 90%, и это будет борьба за выживание, - отметил Андрей Вагнер. - Мы обновляем не более 2-2,5% наших теплосетей в год. Для сохранения нынешнего уровня нужно перекладывать 4%, а для того, чтобы в обозримой перспективе избавиться от проблем с теплоснабжением, требуется 8-10%», передает пресс-служба ПАО «Т Плюс».

 
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