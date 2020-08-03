Теплосети от Привокзальной отопительной котельной проверят повышенным давлением

В Самаре начинаются гидравлические испытания тепловых сетей от Привокзальной отопительной котельной. В связи с этим временно будет приостановлено горячее водоснабжение
:
- с 3 по 16 августа
2020 года
в пределах улиц
: Авроры, Промышленности, Красноармейская, Буянова, Полевая, пр.Ленина, Осипенко, Северо-Восточная магистраль, Ново-Садовая, Лукачева, Панова, Митирева, Гагарина.
Проведение гидравлических испытаний является одним из основных профилактических мероприятий в рамках подготовки теплосетевых коммуникаций города к отопительному сезону. Они позволяют выявить и в последующем устранить дефекты на сетях.
Обращаем внимание на необходимость соблюдать обязательные правила безопасности вблизи энергетических объектов – тепловых камер и трубопроводов надземной прокладки. Гражданам не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.
В случае, если вы стали свидетелем выхода воды на поверхность, необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить в круглосуточную интернет-приемную https://teplo.energy/
или по телефону 279-65-00.
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений, передает пресс-служба ПТС.
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