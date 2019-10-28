Теплоэнергетики завершили ремонтные работы на теплосети по улице Береговой

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Специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили сварочные работы на месте повреждения теплосети по улице Береговой. Здесь было заменено 5 метров трубопровода диаметром 900 мм. На данный момент теплоэнергетики приступили к заполнению системы. Перейти на штатный режим теплоснабжения планируется к 22:00 сегодня.Сегодня, 28 октября, на улице Береговой в Кировском районе Самары было выявлено повреждение теплосети. Утечку устраняли две ремонтных бригады ПТС. Потребители были запитаны по резервной схеме теплоснабжения, передает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).