«Т Плюс» завершила перекладку тепловых сетей в Тольятти и Новокуйбышевске

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Самарский филиал ПАО «Т Плюс» завершил программу подготовки тепловых сетей Тольятти и Новокуйбышевска к зиме. В рамках летней ремонтной кампании здесь были обновлены теплотрассы на 21 участке.

Теплоэнергетики выполнили замену трасс на 14 объектах в Тольятти. Крупнейшим участком работ стал капитальный ремонт III-й тепломагистрали по ул. Лесной. Одним из сложнейших этапов на этом объекте была замена теплосети диаметром 600 мм под автомобильным кольцом на пересечении ул.Лесной и ул.50 лет Октября. Также в городе завершены все плановые работы по подготовке к зиме оборудования 8 котельных и 73 центральных тепловых пунктов (ЦТП). Еще на 2 ЦТП ремонт закончится в ближайшие дни. На более чем 3 км тепловых сетей воздушной прокладки была заменена теплоизоляция.

В Новокуйбышевске обновлены 7 участков теплосети. Большая часть работ выполнена в районе улиц Гагарина и Миронова - капитальный ремонт теплосети в 44 квартале.

«В этом году мы сделали значительный упор на улучшение технического состояния квартальных теплосетей. При этом все работы выполнялись с максимальным сохранением комфортности для горожан: при наличии технической возможности потребители получали горячую воду по резервным схемам или временным трубопроводам; на строительных площадках обеспечивались пути проезда для коммунальной техники, машин скорой помощи и пожарных бригад. Все дорожные схемы согласовывались с ГИБДД, а работы велись под контролем администрации городов», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.

На большей части плановых участков выполнены работы по благоустройству – высажены газоны и восстановлено асфальтовое покрытие. На остальных участках благоустройство продолжается специализированными организациями, передает пресс-служба ПАО «Т Плюс».