«Т Плюс» увеличил объемы замены тепловых сетей в Самаре

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Ход работ и обеспеченность материалами новых объектов сегодня оценил выездной штаб во главе с первым заместителем главы г.о.Самара Владимиром Василенко.На данный момент работы ведутся на ул.Советской Армии, Запорожской, Панова, Ерошевского, Ново- Садовой, Гастелло, Пензенской. Значительная часть новых объектов перекладки расположена в Октябрьском районе города, что связано с жилищным строительством по улице Панова, а также с открытием новой школы на 1500 мест на Пятой просеке. Мероприятия организованы в несколько смен. Подрядные организации обеспечены всеми необходимыми материалами.«В общей сложности «Т Плюс» благодаря переходу на альткотельную Т Плюс в этом году инвестирует в развитие инфраструктуры города около 2,1 млрд рублей. При этом важно отметить, что обновление затронет квартальные сети, которые имеют высокий процент износа. Такой большой объем работ на этих сетях производится в нашем городе впервые. И хотя сроки выполнения достаточно сжатые, мы планируем завершить работу на всех дополнительных объектах до 25 сентября», - рассказал Владимир Василенко.«В начале июня 2020 года Правительство РФ одобрило переход Самары к альткотельной, и уже в этом году мы взяли на себя обязательства по замене дополнительных участков муниципальных тепловых сетей. Причем 2/3 новых участков – это внутриквартальные сети небольшого диаметра, которые прежде мы не имели возможности перекладывать, производили только аварийно-восстановительные работы. При этом ключевой для нас задачей является выполнение работ с наименьшими неудобствами для горожан. В частности, на тех участках, где будут перекрываться автомобильные дороги, разработаны схемы объезда для автолюбителей. Также по возможности будет сохранено горячее водоснабжение для горожан за счет переключений и монтажа резервных трубопроводов», - отметил исполнительный директор АО «ПТС» Максим Рябенко.Что касается замены теплосетей на 15 плановых участках «ПТС», то здесь администрация г.о. Самара фиксирует выполнение 75-80% работ. Перекладки ведутся в штатном режиме. Срок завершения мероприятий намечен на 10 сентября.В общей сложности в рамках летней ремонтной кампании 2020 года теплоэнергетики произведут обновление свыше 30 км тепловых сетей в Самаре, передает пресс-служба «Т Плюс».Фото: пресс-служба «Т Плюс»