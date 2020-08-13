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«Т Плюс» увеличил объемы замены тепловых сетей в Самаре

13 августа 2020 16:01
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Самарский филиал «Т Плюс» приступил к замене тепловых сетей на 7 дополнительных участках в областной столице.
Самарский филиал «Т Плюс» приступил к замене тепловых сетей на 7 дополнительных участках в областной столице. Увеличение объемов перекладки коммуникаций стало возможным благодаря отнесению Самары к единой ценовой зоне теплоснабжения (долгосрочному регулированию конечных цен на тепло и их установлению по методу «альтернативной котельной»).

Ход работ и обеспеченность материалами новых объектов сегодня оценил выездной штаб во главе с первым заместителем главы г.о.Самара Владимиром Василенко.

На данный момент работы ведутся на ул.Советской Армии, Запорожской, Панова, Ерошевского, Ново- Садовой, Гастелло, Пензенской. Значительная часть новых объектов перекладки расположена в Октябрьском районе города, что связано с жилищным строительством по улице Панова, а также с открытием новой школы на 1500 мест на Пятой просеке. Мероприятия организованы в несколько смен. Подрядные организации обеспечены всеми необходимыми материалами.

«В общей сложности «Т Плюс» благодаря переходу на альткотельную Т Плюс в этом году инвестирует в развитие инфраструктуры города около 2,1 млрд рублей. При этом важно отметить, что обновление затронет квартальные сети, которые имеют высокий процент износа. Такой большой объем работ на этих сетях производится в нашем городе впервые. И хотя сроки выполнения достаточно сжатые, мы планируем завершить работу на всех дополнительных объектах до 25 сентября», - рассказал Владимир Василенко.

«В начале июня 2020 года Правительство РФ одобрило переход Самары к альткотельной, и уже в этом году мы взяли на себя обязательства по замене дополнительных участков муниципальных тепловых сетей. Причем 2/3 новых участков – это внутриквартальные сети небольшого диаметра, которые прежде мы не имели возможности перекладывать, производили только аварийно-восстановительные работы. При этом ключевой для нас задачей является выполнение работ с наименьшими неудобствами для горожан. В частности, на тех участках, где будут перекрываться автомобильные дороги, разработаны схемы объезда для автолюбителей. Также по возможности будет сохранено горячее водоснабжение для горожан за счет переключений и монтажа резервных трубопроводов», - отметил исполнительный директор АО «ПТС» Максим Рябенко.

Что касается замены теплосетей на 15 плановых участках «ПТС», то здесь администрация г.о. Самара фиксирует выполнение 75-80% работ. Перекладки ведутся в штатном режиме. Срок завершения мероприятий намечен на 10 сентября.

В общей сложности в рамках летней ремонтной кампании 2020 года теплоэнергетики произведут обновление свыше 30 км тепловых сетей в Самаре, передает пресс-служба «Т Плюс». 




Фото:    пресс-служба «Т Плюс»
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Комментарии


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13 августа 2020  17:38
Изюминка этого пространства – газонная решётка, которая обрамляет новые скамейки. Внутри решетки можно засеять траву, а также украсить её декоративным камнем.
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