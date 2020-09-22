Т Плюс открыла первый в России виртуальный музей тепла

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Доступна электронная экспозиция круглосуточно, без перерывов и выходных.

ПАО «Т Плюс» запустило первый и пока единственный в России виртуальный музей теплоснабжения. Это онлайн-копия интерактивного музея, открывшегося в конце августа в Оренбурге. За две недели его посетили более 5 000 человек.

Доступна электронная экспозиция круглосуточно, без перерывов и выходных. Главное, чтобы прогуляться по залам музея, необязательно выходить из дома, достаточно перейти по ссылке http://tplusmuseum.ru/, а дальше - следовать за аудиогидом по выставочным залам.

Посетители онлайн-центра узнают принцип работы ТЭЦ, какое топливо необходимо для станции, как вырабатывается электричество, откуда берется горячая вода и почему летом ее отключают. Что такое «авария», а также ее причины и сроки устранения.

В виртуальных залах вы узнаете, почему в квартире холодно, даже при включенных батареях, и где искать тепловые потери. Есть специальный раздел по приборам учета: какие счётчики сегодня используются в квартирах, как и когда нужно передавать их показания в энергосбыт.

Финальная часть - игры по энергобезопасности для взрослых и детей.

Захватывающий мир тепла «Т Плюс» ждет вас! Откройте его всей семьей не выходя из дома http://tplusmuseum.ru/.