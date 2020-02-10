«Т Плюс» напоминает о необходимости соблюдения простых правил безопасности вблизи энергообъектов

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В частности, если горожане стали свидетелями выхода горячей воды на поверхность, необходимо отойти на безопасное расстояние. Также следует сообщить о нарушении в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловые сети г.Самары - http://teplo.energy/ или по телефону (846) 279-65-00.«Никакие теплосетевые коммуникации не застрахованы от технологических сбоев. Но важно понимать, что безопасность горожан во многом зависит от четкого следования обязательным правилам безопасности. В этой связи в отопительный период мы призываем граждан максимально ответственно относиться в такие периоды к своей безопасности и безопасности своих близких», - отметил заместитель главного инженера филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по тепловым сетям Игорь Кушель.Напомним, что в рамках масштабной акции «Безопасность тепла» энергетики «Т Плюс» размещают предупреждающие видеоролики в социальных сетях, в трамваях и метро, в кинотеатрах. Кроме того, в муниципальные учреждения трех крупнейших городов региона направлены информационные листовки, ав школах проводятся уроки безопасности.